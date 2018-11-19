Aktaş'tan mevlit kandilinde Süleyman Çelebi'nin kabrine ziyaret

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İslâm âleminin her yıl coşkuyla idrâk ettiği mevlit kandilini Süleyman Çelebi'nin kabri başında dua ederek kutladı.

Âlemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Muhammed'in dünyaya gelişinin yıldönümü bütün İslâm coğrafyasında kutlanırken, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, güne Vesîlet'ün Necât isimli mevlid-i şerifin yazarı Süleyman Çelebi'nin kabri başında başladı. Osmanlı'nın bütün izlerini bağrında barındıran Bursa'nın Süleyman Çelebi'ye de ev sahipliği yaptığını hatırlatan Başkan Alinur Aktaş, “Vesîletü'n-Necât ismiyle bilinen mevlidin yazarı Süleyman Çelebi de Bursa'da medfun. Mevlid-i şerif, biliyorsunuz, İranlı bir vaizin Ulu Cami'de verdiği va'az esnasında peygamberler arasında fark olmadığı, Hazreti İsa'nın peygamberimizle de eşit olduğu sözlerinden çok etkilenen Süleyman Çelebi'nin tek eseridir. Bu eser 1409'da kaleme alınmış ve 600 yıldan beri evlerde, cemiyetlerde, bizim kültürümüzde, geleneğimizde defalarca tekrar edilmiş, okunurken göz yaşları dökülmüştür. Ulu Cami'de imamlık yapmış olan mevlid-i şerifin nâzımı Süleyman Çelebi'yi de bu vesileyle mezarı başında analım istedik. Bütün hemşehrilerimiz, İslâm âleminin mevlit kandilini tebrik ediyorum” diye konuştu.

Bursa'nın farklı camilerinde bu gece mevlid-i şerif okunacağını dile getiren Başkan Aktaş, kendisinin de Yıldırım Yavuzselim Mahallesi'ndeki Aziziye Camii'ndeki kandil cemiyetine katılacağını sözlerine ekledi.