Aktaş’tan öğretmenlere jest

Büyükşehir Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Bursa ve ilçelerindeki okullarda görev yapan öğretmenleri yemekli toplantıda ağırladı. Merinos Göl Park Tesisleri’nde yapılan ve İl Milli Eğitim Müdürü Veli Sarıkaya’nın da iştirak ettiği toplantıda Başkan Aktaş, masaları tek tek dolaşarak öğretmenlerin hal ve hatırlarını sordu. Belediye olarak doğumdan ölüme her aşamada yer aldıklarını ve çok hayırlı işlere imza attıklarını belirten Başkan Aktaş, “İnsanların en zor anlarında varız. Yangında da, ölümde de, fakir fukaranın yanında da biz varız. Hem buradan iaşemizi sağlıyoruz, hem de insanların hayatlarını kolaylaştırıyoruz. Bu ne kadar hayırlı ve bereketli bir iş, ama öğretmenlikle ilgili bunun kat be kat fazlasını söyleyebilirim” dedi.

Başkan Aktaş, öğretmenliğin bir ülkenin ve insanlığın geleceğinde hayati derecede rol oynadığını belirtti. Türkiye’de son yıllarda eğitimle alakalı çok ciddi fiziki iyileştirmeler yapıldığını, okul ve dersliklerin, laboratuvarların hizmete alındığını hatırlatan Başkan Aktaş, bununla birlikte eğitimin kalitesiyle ilgili konuların hep tartışıldığını vurguladı. Fiziki şartlar ne kadar iyileştirilirse iyileştirilsin öğretmenler işe gönlünü, aşkını ve heyecanını vermediği takdirde eğitimde kalitenin yakalanamayacağını ifade eden Başkan Aktaş, “Çok keyifli bir görevi icra ediyorsunuz. İşinizde samimi olursanız, sadece bu işten iaşenizi sağlamazsınız. Bana göre bu ülkenin ve insanlığın geleceğine çok güzel yatırım yaparsınız. Bu meslek bilinçle yapılırsa, işinizin çok daha anlamlı olacağınızı düşünüyorum” diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Veli Sarıkaya ise yaptığı konuşmada, şehit ve gazi tüm öğretmenleri yad ederek, tüm öğretmenlerin gününü kutladı.

Toplantının ardından Başkan Aktaş, öğretmenler için hazırlanan hediye paketlerini takdim etti. İl Milli Eğitim Müdürü Sarıkaya ise Başkan Aktaş’a plaket verdi.