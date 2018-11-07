Aktaş'tan tarımda kalite vurgusu

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'nın zirai potansiyelinin önemli bir avantaj olduğunu belirterek, bu yüzden çiftçilere destek olduklarını söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Tarım A.Ş. tarafından düzenlenen ‘Meyve Zararlıları İle Mücadelede Biyolojik Kriterler ve Alınacak Tedbirler' konulu eğitim ve bilgilendirme programı Merinos AKKM Hüdavendigar Salonu'nda yapıldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, toplantıda yaptığı konuşmada, kentin değerine dikkati çekti. Bursa'nın bir tarım şehri olduğunu belirten Başkan Aktaş, “Bursa, Türkiye'nin en güzel illerinden biri. Allah vergisi birçok güzelliği bulunan şehrimizin tarım potansiyeli çok değerli. Bu şehrin en önemli kozlarından biri tarımdır. Bu alanda da kaliteyi yaşamalıyız” dedi.

Başkan Aktaş, hızlı sanayileşmeden dolayı geçmiş dönemlerde zaman zaman tarımdan uzaklaşma olduğuna değinerek, “Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak tekrar kırsalımızı keşfetme derdindeyiz. Birkaç yıl içince kırsaldaki sıkıntıları sıfırlayacağız. Tarım, en güçlü olduğumuz alanlarımızdan. Ancak tarımda kaliteyi daha da artırmak için çalışmalarımızı yoğunlukla sürdürüyoruz” diye konuştu.

Tarımda kaliteli ve sürdürülebilir gelişimi sağlamak maksadıyla yapılanları anlatan Başkan Aktaş, üreticiye her zaman katkıda bulunmayı hedeflediklerini söyleyerek, “Büyükşehir Belediyesi olarak, Bursa'da tarım ve hayvancılığın daha kaliteli hale getirilmesi, verimlilik ve çiftçinin kazancının arttırılması hedefiyle Tarım A.Ş. vasıtasıyla birçok projeyi hayata geçiriyoruz. İlçe ilçe geziyoruz, ihtiyaçları ve yapılabilecek faaliyetleri değerlendiriyoruz. Bursa, zaten güzel ve bereketli bir şehir. Ancak bunu bu tür eğitimlerle bir nebze de olsa artırmayı istiyoruz” şeklinde konuştu.

Geleceğin tarımda olduğu bilincine önem verdiklerini belirten Aktaş, zaman zaman üreticilerle bir araya geldiklerini; ahududu, incir ve armut yetiştiriciliği, küçükbaş ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliği, iç ve dış pazar imkanları, ihracat stratejileri gibi birçok alanda çalışmalar gerçekleştirdiklerini de anlattı.

“Gelecek güzel olacak”

Başkan Aktaş, Bursa'nın meyvecilikte ve meyve ihracatında önemli bir şehir olduğunu ifade ederek, “Meyve yetiştiriciliği konusunda bilinmesi ve alınması gereken önlemler var. Meyve zararlıları da bu konuların başında geliyor. Bu nedenle bu programımızın sonuçları da üreticimize yol gösterecektir. Bursa'ya olan inancım ve heyecanım, bu kenti gezdikçe daha da artıyor. Hepimiz doğru işler yaparsak gelecek çok daha güzel olacak” dedi.

Tarım A.Ş. Genel Müdürü Fetullah Bingül de çeşitli eğitimlerle üreticiyi bilgilendirmeyi hedeflediklerini anlattı. Bursa Tarım İl Müdür Yardımcısı Mehmet Sülün, Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı da şehirde zirai üretimde kalitenin artmasının önemli olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından, Tarım A.Ş. Genel Müdürü Fetullah Bingül moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde konuşmacılar çalışmalarını anlattı. Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Bitki Sağlığı Bölüm Başkanı Araştırmacı Gürsel Çetin, Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden Dr Kıymet Senan Savaş, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölüm Başkan yardımcıları Doç. Dr. Nimet Sema Gençer ve Doç. Dr. Nabi Alper Kumral ile Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Senih Yazgan konuyla ilgili sunumlar yaptı. Programa akademisyenler, uzmanlar, üreticiler ve öğrenciler de yoğun ilgi gösterdi.