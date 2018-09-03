Akteknik Bursa OSB’deki modern tesisine taşındı

Ş, Nilüferköy’deki tesisini Bursa Organize Sanayi Bölgesi’ne taşıdı.

Akteknik Fabrika Müdürü Fehim Semerci, yeni yatırımları ile sektördeki iddialarını perçinlediklerini söyledi. Semerci, “Tesisimizin yerleşimini oluştururken, kapasite ve kalite seviyesini arttıracak yüksek teknolojili yeni makine ve teçhizat yatırımlarını da hedef aldık. Ayrıca, sektörde çok önemli bir yer tutan, ‘büyük ebatta alıştırma deneme presi’ni makine parkurumuza eklemek için anlaşmamızı yaptık. Bu sayede ürün kalitemizi daha da yükseltip, kapasitemizi iki katına çıkartma hedefimize kısa sürede ulaşacağız” dedi.

Yeni tesiste sadece makine ve bina yatırımı yapmakla yetinmeyip, firmalarındaki mühendis ve teknik personel sayısını da arttırdıklarını vurgulayan Fehim Semerci, sektöre adım attıkları günden beri istikrarlı büyüdüklerini ifade etti. Semerci, 2016 yılında bir önceki yıla nazaran yüzde 30, 2017 yılında da yüzde 35’lik üretim artışı sağladıklarını, 2018 yılında ise hedeflerine uygun ilerlediklerini belirtti. Bu yıl ihracat parça üretimine hizmet edecek 2 projede yer alarak, 2’si transfer set, 2’si tandem set ve 16’sı da progresive kalıp imalatı olmak üzere 20 projeyi teslim aşamasına getirdiklerini kaydeden Semerci şunları da söyledi:

“Akteknik Küçükoğlu Holding İştirakidir. Holdingimiz şirketleri olan Toksan ve Ak Pres içinde 33 yıllık kalıp üretim tecrübemiz var. Bu süre içinde otomotiv gövde parçaları, güçlendirme braketleri, motor bağlantı braketleri, kapı/kaput kilit sistemi parçaları, kaput/bagaj menteşe bileşenleri, torpido traversi sac parçaları üretiminde kullanılan kalıplarında uzmanlaştık. Kalıp üretimindeki tecrübemiz ile şimdi de döküm gövdeli (transfer, tandem, progressive) kalıpların imalatını da yapıyoruz. Türkiye için çok yeni olan transfer kalıp imalâtı alanında kısa sürede çok iyi bir tecrübe edindik. Geçen yıl bu tanıma uygun olarak 6 set 32 kalıplık bir projeyi başarı ile sonuçlandırdık. Akteknik, Küçükoğlu Holding’in 2025 yılı hedefleri doğrultusunda oluşturulan stratejik plan çerçevesinde yeni teknoloji ve daha büyük hacimli kalıp imalatına ağırlık verecek. Makine-teçhizat yatırımlarımız, kalite iyileştirme-deneme-devreye alma süreçlerinin iyileştirilmesine ağırlık vereceğiz. Endüstri 4.0 stratejisine uyumlu çalışmalarımız kapsamında, üretim süreci ve maliyetleri azaltmaya yönelik üretim takip sistemini kuruyoruz. Bir Ar-Ge projesi kapsamında 3D tasarım yazılımı ile çalışarak, kalıp imalat standartlarına uyumlu kalıp tasarımı alt yapısını oluşturuyoruz. Bu sayede, tasarım verimliliğini artırıp, tasarım hatalarını minimize etmeyi hedefliyoruz.”

Küçükoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Küçükoğlu da, holding şirketlerinin 33 yıllık üretim kültürüne sahip olduğunu ve ayrı bir şirket kurarak 3 yıl önce daha kapsamlı üretime başladıkları kalıpçılık sektöründe de sağlam ve emin adımlarla ilerlediklerini söyledi. Küçükoğlu, “Otomotiv sektöründe müşterilerimize sunduğumuz kaliteli ürün garantisini, kalıpçılık sektöründe de sürdürüyoruz. Bu alanda son üç yılda ciddi atılımlar gerçekleştirdik. Buna ilave olarak Haziran ayında İstanbul Avcılar’da açtığımız Çevreci Yeşil Bina özelliğine sahip 11 bin 500 metrekarelik Toyota Plaza Aktoy ile sektörde yeni bir açılım daha gerçekleştirdik. Küçükoğlu Holding, otomotiv sektörünün her alanında büyümeye devam edecek. Büyürken, insana ve doğaya olan duyarlılığımızı da ortaya koyuyoruz. Ülkemiz için üretmeye devam edeceğiz” dedi.