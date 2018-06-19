Âlâ: “Başkalarının hayâl edemediklerini yaptık”

Bölge Milletvekili adayı Efkan Âlâ, seçim çalışmalarını Gemlik ve İznik ilçelerinde sürdürdü.

Gemlik Ticaret Borsası ve Murat Teknik Otomat Sanayi ziyaretleriyle bölge işadamları ve sanayicileriyle bir araya gelen Âlâ, AK Parti Hükümeti döneminde Türkiye ekonomisinin yadsınamayacak ölçüde büyüdüğüne dikkat çekerek, bunda sanayicilerin ve işadamlarının katkısının büyük olduğunu söyledi.

Türkiye’nin en büyük hedeflerinden birinin dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmek olduğunu ifade eden Âlâ, “Bu hedefe ulaşmamızda işadamlarımızın ve çalışanların emekleri kadar, ülkemizdeki siyasî istikrar ortamının da devam etmesine ihtiyacımız var. 16 yıllık hükümet dönemimiz boyunca, sanayicilerimizin ihracatlarını arttırmaları için gerekli hamleleri yaptık” şeklinde konuştu.

Yerli ve milli savunma sanayi hamlesiyle, bu sektördeki yerlilik oranını yüzde 70’e kadar çekmeyi başardıklarını söyleyen Âlâ, “Başkalarının hayâllerine bile gelemeyecek şeyleri AK Parti hayata geçirdi. Sizlerin de desteğiyle daha büyük projelere imza atacağımıza inanıyorum” dedi.

Ardından Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve İznik Belediye Başkanı Osman Sargın ile İznik İlçesi Elbeyli Mahallesi’nde halkla bir araya gelen Âlâ, vatandaşların geçmiş bayramını kutlayarak, gelecek seçimler için destek istedi.