Âlâ pazardan alışveriş yaptı

Yenişehir'e okul ve kütüphane açılışı için gelen Efkan Âlâ, ilçe pazarını gezerek alış veriş yaptı. Alacağı sebze ve meyveleri bizzat kendi seçip poşetlere dolduran Efkan Âlâ'ya Milletvekili Mustafa Esgin, Belediye Başkanı Süleyman Çelik ve AK Partililer eşlik etti. Bursa'nın sanayi, tarih ve kültür şehri olduğu kadar önemli bir tarım şehri de olduğunu belirten Efkan Âlâ, “Yenişehir, kaliteli mahsûllerin yetiştirildiği önemli bir merkez. Yenişehir'e gelmişken, ilçenin pazarı olduğunu bildiğim için hem vatandaşlarımızla sohbet edip, hem de pazar alışverişi yapmak istedim. Müstahsil kendi yetiştirdiği ürünleri satıyor. Ürünler çok taze ve kaliteli. Benim için farklı bir gün oldu” dedi.

Pazardan üzüm, acı biber, fasulye alan Efkan Âlâ'ya vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.