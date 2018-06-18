Ala: “Türkiye AK Parti İktidarında 3,5 Kat Büyüdü”

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Ersan ve yönetim kurulu ile parti üyeleriyle birlikte Cerrah ve Yeniceköy mahallerini ziyaret eden İçişleri eski Bakanı Efkan Ala, vatandaşların meselelerini dinledi. Ala, istikrarı seçen Türkiye’nin AK Parti iktidarında 3,5 kat büyüdüğünü belirtti. En büyük gücün sandık olduğunu ifade eden Efkan Ala, “Türkiye’de seçimler yüksek standartlarda yapılıyor. Sandıktan istikrar çıkınca çıta yükseliyor. Türkiye AK Parti iktidarlarında bugüne kadar 3,5 kat büyüdü. Keşke Irak’ta da, Suriye’de de, Mısır’da da, Libya’da da demokratik seçimler yapılsaydı da bu hale gelmeseydiler. Bizim bir kere şunu tespit etmemiz gerekiyor, en büyük gücümüz o sandık. Hepimiz gidip oyumuzu veriyoruz. Bu verdiğimiz oylar o kadar kıymetli ki, milletin iradesini ortaya çıkarıyor. Ve şimdi hemfikiriz; sandıktan kim çıkarsa memleketi belli bir süre o yönetecek. Beğenirsek yola devam diyeceğiz, beğenmezsek başkasını seçeriz. Bu başlı başına en kıymetli varlığımız. İslam ülkeleri arasında Türkiye’yi en gelişmiş ülke yapan nedir? Biz bir karar verdik. Türkiye’de 81 milyon olarak sandıktan kim çıkarsa ülkeyi o yönetecek dedik. Bunu da hep birlikte biz sağladık. Onun için verdiğimiz oyun, önümüze konulan sandığın, oradan çıkan iradenin önce neler yapabildiğini hatırlamamız lazım. Ondan yoksun olan ülkelerin, sandık işini başaramayan ülkelerin, petrol diyası olsa bile, altın ülkesi olsa bile nasıl perişan olduklarını görüyoruz. Sandıktan istikrarı çıkardığımızda Türkiye hep birlikte ilerliyor. Türkiye ilerledikçe gelirlerimiz arıyor. Biz büyük bir devletiz. Büyük devletlerin büyük problemleri olurx ama önemli olan onları çözerek yola devam etmektir. Bizde onları çözerek yola devam ediyoruz. Türkiye olarak her türlü istikrarı yakaladık. Dış güçlere fırsat vermeyecek 5 yıllık istikrarı hep birlikte işçisiyle, memuruyla ortaya koyarsak, 5 yıl sonra çok güzel bir ülkeye adım atmış oluruz” dedi.

Türkiye’nin AK Parti iktidarında 3,5 kat büyüdüğünü belirten Efkan Ala, “Bursa’nın 3 milyar dolar dış ticaret hacmi vardı. Şuan bu rakam 15 milyar dolara çıktı. Bu rakamla dünyada 122 ülkeden fazla dış ticaret hacmine sahip. Ülkemiz şu an dünyanın ekonomik olarak gelişmiş 20 ülkesi arasında. Hedefimiz ise, ilk 10 ülke arasında girmektir. Bunun içinde tek ihtiyacımız olan şey istikrardır. Bunu da milletimiz sandıkta iradesini ortaya koyarak gösterecektir. Seçim beyannamemiz de tarımı ana başlık haline getirdik. Bugüne kadar duble yollar, hastaneler nasıl ana başlık haline getirip çözdüysek, tarımda yaşanan sorunları da bu dönem çözeceğiz” şeklinde konuştu.