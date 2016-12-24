Alaca Çinte kuşu 8 yıl aranın ardından yeniden Türkiye sahillerinde

8 yıl aradan sonra İstanbul Karaburun sahilinde tekrar görülen kış göçmeni Alaca Çinte Kuşu, kuş gözlemcileri ve fotoğrafçılarının Karaburun sahiline adeta akın etmesine neden oldu. Yaklaşık bir hafta boyunca alanda görüntülenen Alaca Çinte Kuşu Türkiye’nin dört bir yanından gelen yaban hayatı fotoğrafçılarına ve kuş gözlemcilerine ev sahipliği yaptı.

Türkiye’nin kuş gözlemcileri ve fotoğrafçılarından oluşan Trakuş üyeleri, günlerdir Karaburun’a adeta çıkartma yapıyor. Sebebi ise Kuzeyden gelen küçük bir misafir. Birkaç gün önce Trakuş üyeleri tarafından tespit edilen ve 8 yıl aradan sonra tekrar görülen Alaca Çinte, kuş fotoğrafçılarının soğuk rüzgalara rağmen Karaburun sahillerine gelmesine neden oldu.

Anavatanı Kuzey Kutup Bölgesi - Alaska olan Alaca Çinte Türkiye’de çok nadir olarak görülen türlerden. Trabzon, Şanlıurfa, Antalya, Bursa Karacabey, Edirne, İzmir gibi Türkiye’nin dört bir yanında gelen kuş gözlemcileri ve fotoğrafçıları soğuk hava şartlarına ve soğuk rüzgarlara rağmen sahildeki bu minik kuşu saatlerce görüntülemeye çalıştı. Fotoğrafçıların kuşu görüntülerken ki halleri ise zaman zaman renkli görüntülere neden oldu.

Trakuş’tan örnek davranış

Öte yandan, alana kuşu görmek için gelen Trakuş üyeleri, kuşun beslendiği alanda ki çöpleri görünce hemen harekete geçti. Trakus.org üzerinden yapılan çağrı ile hafta sonu tüm gözlemciler ve fotoğrafçılar alana çöp torbaları ile gelerek dondurucu soğukta çöp toplama işlemini gerçekleştirdiler. Ardından da belediye ekiplerine haber vererek gelen çöp arabasına topladıkları atıkları teslim ettiler.