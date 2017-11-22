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22 Kasım 2017 10:32

Alacaklısını vuran şüpheli tutuklandı

Bursa’da 700 lirasını alamadığı iddiasıyla alacaklısını bacağından vuran şahıs tutuklandı.

Alacaklısını vuran şüpheli tutuklandı

22 Kasım 2017 10:32


Olay, Keles ilçesi Kocakovacık’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.D., 700 liralık alacağı için V.K. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine R.D., V.K.’yi silahıyla bacağından vurdu. Olayın ardından R.D., firar etti. R.D.’yi yakalamak için soruşturmayı derinleştiren jandarma ekipleri, şüphelinin olayı gören şahitlerle fikirlerini değiştirmesi için iletişime geçtiğini tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli Osmangazi’ye bağlı Soğanlı Mahallesi’nde gözaltına alındı.


İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.D., ’kasten adam öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklandı.




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