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19 Eylül 2017 15:51

Ala’dan Karacabey’e ziyaret

AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala, Karacabey’de temaslarda bulundu.

Ala’dan Karacabey’e ziyaret

19 Eylül 2017 15:51


Milletvekili Efkan Ala, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan’ı ziyaret edip istişarelerde bulundu. Ala, ilçenin önemli turizm beldelerinden Yeniköy ve Kurşunlu mahallelerini de ziyaret etti. Ala, Karacabey’in son dönemde gösterdiği hamlenin tüm yönleri ile takdir edilecek seviyede olduğunu dikkat çekerken, ilçeye her zaman büyük önem verdiklerini dile getirdi. Vatandaşlarla sohbet ederek onların sıkıntı ve taleplerini dinleyen Ala’nın ziyaretlerine Belediye Başkanı Ali Özkan ve AK Parti İlçe Başkanı Murat Erol da eşlik etti.




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