Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği’in (ELDER) düzenlediği 11’inci sektör toplantısı Bursa’da bir otelde gerçekleştirildi. Enerji sektöründe yer alan firma temsilcileri ile bir araya gelen Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, “Hizmeti ve memnuniyeti ilçe, belde, kasaba demeden her yere götürmeliyiz. Geçen yıl yaşadığı bölgedeki elektrik dağıtım şirketini bilenlerin oranı yüzde 25’e yükseldi. Faturayı kimin kestiğini sorduğumuzda bu oran yüzde 20 oldu. Bu süreci, başlattığımız dönemle mukayese ettiğimizde, daha iyi noktadayız. Son bir yılda ‘uzun süreli kesinti oluyor’ diyenlerin oranı geçen yıla göre yüzde 15, son bir ayda ‘uzun süreli kesinti oluyor’ diyen oranı yüzde 25 artış gösterdi. Bazı bölgelerde rehabilitasyondan kaynaklı zorunlu kesintilere gitmek zorunda olduğunuzu biliyoruz ama bunun vatandaşlarımıza düzgün anlatılması lazım. Belirlediğimiz şebeke yatırım hedeflerinde 2016’ya göre 2017’de yüzde 50 artış sağlandı. Vatandaşlara elektrik kesintisi sebebi sorulduğunda alınan cevap altyapı sorunu oldu. Daha iyi kalite sunmak için 30-40 yıllık altyapıların yenilendiğini anlatmak zorundayız. Bu noktada şikâyet yerine vatandaşımız takdir gösterecektir” dedi.

“Çağrı merkezlerine ulaşma seviyesi yüzde 99’a çıktı”

Çağrı merkezi konusunda dağıtım şirketlerinin bakanlık tarafından belirlenen hedefleri geçtiğini ifade eden Albayrak, “Arıza olduğunda anında müdahale ediliyor. Çağrı merkezleri konusunda ise personel eğitimi, daha hızlı ve sistematik hizmet anlayışı, performansımızı arttıracaktır. Dağıtım şirketlerinin neredeyse tamamı çağrı merkezleri konusunda koyduğumuz hedefler konusunda başarı gösterdi. Çağrı merkezlerine ulaşma seviyesi yüzde 99’a çıktı. Gelen çağrıyı cevaplama oranı ise yüzde 96,23 oldu. TEDAŞ tarafından 39 bin 382 muhtarla yüz yüze görüşme gerçekleştirilerek, dağıtım şirketlerinin hizmet kalitesi konusunda önemli bir veri sağladık. Bu veri, olumlu ve olumsuz yönleri ortaya koyması açısından çok önemli. Her sene kendini sürekli yenileyen, geliştiren ve daha kaliteli hizmet çıktısı ortaya koyan bir dağıtım sektörü ortaya koymak zorundayız” diye konuştu.

Çavuşoğlu ve Albayrak’a büyük ilgi

Toplantının ardından Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Ulucami’de cuma namazı kıldı. Cami çıkışında vatandaşların büyük teveccühü ile karşılaşan Çavuşoğlu ve Albayrak, bol bol fotoğraf çektirdi. Daha sonra AK Parti İl Başkanlığı’na gelen Albayrak, burada partililere kısa bir konuşma yaptı. Albayrak, “Seçime giderken, müşterilerimizi yakın markajda tutmamız lâzım. Bu çerçevede sabah bir program gerçekleştirdik. Cuma namazı sonrası AK Parti İl Başkanlığı’mıza gelerek moral verelim dedik. Bütün bu çerçevede, 24 Haziran’a doğru yol alırken, Bursa’da güçlü bir enerji ve destek alalım istedik” diye konuştu.