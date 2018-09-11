İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Alçı tavana basan kadın ölümden döndü

Bursa’nın İnegöl ilçesinde alçı tavana bastığı sırada 3 metre yükseklikten düşen kadın yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde alçı tavana bastığı sırada 3 metre yükseklikten düşen kadın yaralandı.


Olay Hamidiye Mahallesi Suyolu Caddesi üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. 45 yaşındaki Sevgi Ş, alçı tavana bastığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten yere düştü.


Yaralanan kadını gören akrabaları durumu 112'ye bildirdi. Talihsiz kadın sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından acil servise kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.