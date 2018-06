‘Ale Oluyoruz’ projesi sona erdi

‘Aile Oluyoruz’ projesi düzenlenen "Yeni Nesil Ebeveyn- Çocuk İlişkisi" söyleşi ile sona erdi. Programa Bursa Kent Konseyi Genel Sekreteri Murat Başlar, İl Dernekler Müdürü Osman Dikmen, Büyükşehir Belediyesi Sosyal İşler Şube Müdürü İbrahim Karaman, SOMER Genel Sekreteri Başak Saygı Şahin, proje ortakları, eğitimciler ve vatandaşlar katıldı.

Bursa Kent Konseyi Genel Sekreteri Murat Başlar, Bursa’da hayatın her alanına dokunmaya çalıştıklarını, daha güzel toplum oluşturulmasına katkı sunmak için çabaladıklarını söyledi. Bir projeyi daha başarı ile tamamladıklarını ifade eden Başlar, “Bugün güzel ve anlamlı bir projeyi sonlandırdığımız için içimiz ne kadar buruksa bu çalışmanın yeni projeler için fikir ateşini tetikleyeceği için o kadarda heyecanlıyız. Her bir iyi proje kendinden öncekileri kapsamalı, kendinden sonra gelecek projelere ışık tutmalı, yol göstermelidir. ‘Aile Oluyoruz’ projesinin yazım aşamasından bugünlere kadar emeği olan herkese, çalışma arkadaşlarıma, eğitmenlerimize ve her daim yanımızda olan İl Dernekler Müdürümüze teşekkür ediyorum” dedi.

Bursa Kent Konseyi bünyesinde kurulan Sivil Toplum ve Projeler Ofisi sayesinde derneklere çeşitli konularda destek olduklarını anlatan Başlar, 2017 yılı içerisinde derneklerle beraber yazdıkları 3 farklı projenin 2 bakanlıktan hibe aldığını ifade etti.

Dernekler İl Müdürü Osman Dikmen, sivil toplum kuruluşlarının demokrasinin en önemli temel taşlarından biri olduğunu söyledi. İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı olarak 7-8 yılı aşkın bir süredir derneklere hibe sağlamaya çalıştıklarını vurgulayan Dikmen, “Bursa’da şu ana kadar 40’a yakın proje kabul edildi ve bu projelere hibeler verildi. İşte SOMER’de bunlardan bir tanesi. Ve SOMER’in ilk projesi de değil. Daha önceleri de yaptıkları projeler var. Her proje bitişi yeni başlangıçlardır ve bizlerde SOMER’den yeni proje teklifleri bekliyoruz” dedi.

SOMER Genel Sekreteri ve Aile Oluyoruz Projesi Koordinatörü Başak Saygı Şahin ise, proje faaliyetleri hakkında bilgiler verdi.

Konuşmaların ardından “Yeni Nesil Ebeveyn- Çocuk İlişkisi” konulu söyleşine geçildi. Sağlıklı gebelik ve doğum süreçleri hakkında bilgi veren doğum koçu Nevit Yeğit, sağlıklı nesiller için normal doğumun gerekliliğini anlattı. Sezeryan oranlarındaki sorumluluğun sadece doktorlarda yada anne adaylarında olmadığını tüm aile bireylerini ilgilendirdiğini söyleyen Yeğit, anne adaylarına destek olunması gerektiğini söyledi.