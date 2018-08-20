Alev alan araçta can pazarı

Sürücü ve ailesi alevlerden son anda kurtulurken, araç kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, İnegöl-Yenişehir yolunun Alanyurt mevkiinde seyreden otomobil birden alev aldı. Muhammed Uysal yönetimindeki 11 UT 111 plakalı otomobil, Alanyurt Diş Hastanesi önüne geldiğinde motor kısmından yanmaya başladı. Otomobilin ön tarafından alevlerin yükselmesi ile birlikte sürücü aracı yol kenarına çekti. Sürücü, eşi ve çocukları kendilerini can havliyle araçtan dışarı attı. Yanan araç olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.