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Alev alan otobüsü yanmaktan şoförün müdahalesi kurtardı

Bursa’da alev alan otobüsü kül olmaktan otobüs şoförünün dikkati önledi.

Bursa'da alev alan otobüsü kül olmaktan otobüs şoförünün dikkati önledi.


Olay, merkez Osmangazi ilçesi İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Büyükşehir belediyesine ait otobüsün fren balataları ısınınca alev aldı. Şoför son anda çıkan dumanları fark edip otobüsü durağa yanaştırıp yolcuları tahliye etti. Araçta bulunan yangın tüpüyle alevlere müdahale eden şoför büyük bir faciayı önledi.


Vatandaşlar ise bu dakikaları korku dolu gözlerle izledi.

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