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29 Temmuz 2018 22:55

Alev alev yanan minibüs küle döndü

Bursa’nın İnegöl ilçesinde seyir halindeyken yanmaya başlayan minibüs küle döndü.

Alev alev yanan minibüs küle döndü

29 Temmuz 2018 22:55

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında minibüsten geriye hurda yığını kaldı.


Edinilen bilgilere göre, İnegöl’e bağlı Ortaköy mahallesinden Hamamlı mahallesi istikametine seyir halinde olan sürücü Emre Kütütkçü yönetimindeki 16 F 9105 plakalı minibüs seyir halindeyken motor kısmından yanmaya başladı. Sürücü minibüsü yol kenarına çekerek kendi imkanları ile yangına müdahale etti ancak hızla büyüyen alevleri söndüremeyince durumu itfaiyeye bildirdi. Yangın yerine ulaşan itfaiye ekipleri alev topuna dönen minibüsteki yangını söndürdü. Yangın sonucunda minibüsten geriye demir yığını kaldı.


Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.




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