Alev savaşçılarına anonslu kutlama

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İtfaiye Teşkilatı'nın kuruluşunun 304'üncü yıldönümünde, günde ortalama 36 vak'aya müdahale eden itfaiyecileri telsiz anonsuyla kutladı.

Osmanlı'da ilk olarak 1714 yılında Tulumbacılar Ocağı adıyla kurulan, 25 Eylül 1923'te ise modern teşkilat olarak belediyelere devredilen itfaiye teşkilatı, 304'üncü kuruluş yıldönümünü çeşitli etkinliklerle kutluyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da ‘İtfaiye Haftası' münasebetiyle Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Aka, İtfaiye Dairesi Başkanı Muhammed Emin Tarım, şube müdürleri, birim amirleri ve saha elemanlarını makamında kabul etti. Başkan Aktaş, ziyarete gelemeyip, sahada görev başında olan itfaiyecileri ise telsizden anons yaparak tebrik etti.

Vatandaşın can ve mal güvenliğinin korunması bakımından itfaiyenin belediyelerin en hayatî hizmet alanı olduğunu belirten Başkan Aktaş, itfaiye teşkilatının iyileştirilmesinde ciddi mesafeler aldıklarını söyledi. İtfaiye teşkilatına bugüne kadar yaptıkları hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Başkan Aktaş, “Görev yapanlara kolaylıklar diliyorum. Yeni şoför takviyeleriyle beraber güçlendik. Araç takviyeleriyle beraber teşkilatımız daha da güçlenecektir. Karacabey ve dağ ilçelerindeki eksikliklerimizi de gidereceğiz. İtfaiyeyi önemsiyoruz. Çünkü Bursa bir sanayi şehridir. 3 milyon nüfusun yaşadığı büyük bir şehirde bulunuyoruz. Kazasız belâsız ve hiç yangınların olmadığı günler diliyorum. Ancak Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye teşkilatı her an 7/24 göreve hazırdır” dedi.

8 ayda 8 bin 817 müdahale

Bursa'da toplam 585 personelle hizmet veren ve bütünşehir uygulamasının ardından merkeze uzak bölgelerde gönüllü itfaiyecilik uygulamasıyla 655 gönüllüyü de alev savaşçıları arasına katan İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, 2017 yılında 8 bin 175 olaya müdahale etti. Bünyesindeki 112 itfaiye aracının yanında 64 gönüllü istasyonda 50 traktör tankeri ve 12 itfaiye aracıyla hizmetlerini yürüten Bursa itfaiyesi, bu yılın ilk 8 ayında ise 8 bin 817 olaya müdahale etti. Yine bu yıl 123 bin 824 kişiye temel yangın eğitimi verilirken, 2 bin 246 yangın denetimi yapılarak rapor hazırlandı. Bu yılın verileriyle günde en az 36 olaya müdahale eden itfaiye ekipleri, sadece yangınlarda değil, can kurtarma hizmetiyle denizlerde de önemli başarı gösterdi. Bursa sahillerinde 15 noktada 45 personelle verilen can kurtarma hizmeti sayesinde bu sezon 210 vatandaş boğulmaktan kurtuldu.