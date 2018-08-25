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25 Ağustos 2018 22:16

Alev topuna dönen araçlar vatandaş kamerasında

Bursa’da park halindeyken alev alan 2 araçla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.

Alev topuna dönen araçlar vatandaş kamerasında

25 Ağustos 2018 22:16

Görüntülerde itfaiye ekiplerinin araçlara müdahale ettiği anlar anbean kaydedildi.


Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi’nde park halindeki 2 araç bir anda alev almaya başladı. Araçların yandığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri ateş topuna dönen araçları söndürmeye çalıştı. Dakikalarca uğraşan ekipler araçları söndürmeyi başarırken araçların kullanılamaz hale geldiği görüldü.


Araçların alev almaya başladığı dakikalara ait yeni görüntüler de ortaya çıktı. Vatandaşların cep telefonu kameralarına kaydettiği görüntülerde araçların alev alev yanması ve itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları yer aldı.




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