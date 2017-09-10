Alevlere pencerelerinden uzattıkları hortumlarla müdahale ettiler

Diğer evlere de sıçrayan alevler nedeniyle vatandaşlar polisler tarafından tahliye edildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve 112 ekibi gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Yeni Karaman Mahallesi Yeleri Sokakta Sunay A.’ya ait 2 katlı binanın çatı katında tüp patlaması nedeniyle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler bitişikteki başka bir binanında çatısına sıçradı. Alevler arka sokakta bulunan 2 ayrı evin dana çatısına sıçrayınca olay yerine sevk edilen polisler evlerde oturan vatandaşları tahliye edip bölgeden uzaklaştırdı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ilk etapta yetersiz kalınca vatandaşlar evlerinden uzattıkları hortumlarla yangına müdahale etmek istedi. Evleri yanan vatandaşlar gözyaşları içerisinde yangını izlerken alevlere müdahale ederken dumandan etkilenip fenalaşan itfaiye erlerinin imdadına 112 ekipleri yetişti. Ambulansa alınan itfaiye erlerine oksijen takıldı.

Polis çevredeki kalabalığı güvenlik nedeniyle uzaklaştırırken 2 sokağın giriş ve çıkışlarını trafiğe kapadı. İtfaiye ekiplerinin 1 saat süren müdahalesinin ardından yangın güçlükle kontrol altına alınabildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.