Alevlere teslim oldu

Bursa'nın Karacabey ilçesinde çıkan yangında, 5 kişilik ailenin yaşadığı müstakil ev kullanılamaz hale geldi.

Mamuriyet Mahallesi'nde bir müstakil evden bir anda alevler yükseldi. Evden dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen 2 itfaiye aracı yangına müdahale etti. Mevlüde Arasan'ın (55) 4 çocuğuyla birlikte kiracı olduğu evde çıkan yangın esnasında evde kimsenin bulunmaması faciayı önledi. Alevlere teslim olan ev kullanılamaz hale geldi. Evin yandığını gören Arasan'ın bir yakını fenalaşarak ambulansla Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan Mevlüde Arasan'ın alışverişe pazara gittiği, çocuklarının ise okulda olduğu öğrenildi. Yangınla alakalı tahkikat devam ediyor.