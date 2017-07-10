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10 Temmuz 2017 13:46

Aleyna Tilki iddialı konuştu: “Dünyada ülkemi temsil etmek istiyorum”

Şarkıcı Aleyna Tilki “Tek şarkıyla beni buralara getiren halkımı temsilen dünyada da bir şeyler yapmak çok isterim” dedi.

Aleyna Tilki iddialı konuştu: “Dünyada ülkemi temsil etmek istiyorum”

10 Temmuz 2017 13:46


Bursa Orhaneli Belediyesi tarafından düzenlenen 26’ıncı Karagöz Kültür Şenliği ve Yörük Türkmen Şöleni’nde sahne alan şarkıcı Aleyna Tilki, on binlerce hayranına en sevilen şarkılarını söyledi. Tilki, “Allah nasip ederse tüm dünyada ülkemi temsil etmek istiyorum. Tek şarkıyla beni buralara getiren bu güzel halkımı temsilen dünyada da bir şeyler yapmak çok isterim. Yavaş yavaş da adımlar atılmaya başlandı. Kendime inancım tam. Çünkü sizin sayenizde buralara geldim. Beni dinleyen herkese teşekkür ederim” diye konuştu.


Yeni şarkısının müjdesini de veren “Yeni şarkım ’Sen olsan bari’ çıkıyor. Bu şarkıyla Türkiye’ye yepyeni bir tarz getiriyorum. Daha önce denenmemiş bir şey olacak. Bu tarzı ilk defa dinleyeceksiniz. Şarkının Aranjörü Ozan Çolakoğlu. Yeni bir tarz olduğu için kulağınız hemen alışmayabilir. Önerim bir kaç kez dinlemenizdir” diye konuştu.


Orhaneli Belediye Başkanı İrfan Tatlıoğlu ise “Biz bu sene ‘kimi getirelim’ dediğimizde birileri bize ‘Aleyna Tilki’ dedi. Af buyurun biz 1962 model olduğumuz için kendisini tanımıyorduk. İnternetten birkaç parça dinlettiler. Genç bir kızımız, böyle de güzel bir başarısı var. Tebrik ediyorum. Burada da canlı gördüm çıtı pıtı, bir karış boyu var ama Allah çok güçlü bir ses vermiş. Allah nazardan saklasın” diyerek kendisine çiçek takdim etti.




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