Ziyaretlerinde alt yapı ve proje odaklı çalışacaklarını belirten Ali Ay, "Tek hedefim Bursaspor’u hak ettiği iyi yerlere getirmek. Allah bana Bursaspor’un 5 kuruşunu dahi nasip etmesin" dedi.

Yeşil-beyazlı kulüpte 26-27 Mayıs tarihlerinde yapılacak olan olağan genel kurul öncesi adaylığını açıklayan mevcut başkan Ali Ay, seçim çalışmalarını sürdürüyor. Arabayatağı Spor Kulübü’nü ziyaret eden Başkan Ay, kendisine olan güveni boşa çıkartmayacağını söyledi. Tek hedefinin Bursaspor’u hak ettiği iyi yerlere getirmek olduğunu dile getiren Ali Ay, "Allah bana Bursaspor’un 5 kuruşunu dahi nasip etmesin. Çünkü Bursaspor kimsenin değil 3,5 milyonluk bir şehrin takımı. Ben Bursa’daki amatör kulüplerin başarısını Bursaspor’un başarısı olarak görüyorum, alt yapımıza gelecek yeni yıldızlar olarak görüyorum. Bunun için startını verdiğimiz Bursaspor Lisesi projemizden gelecek adına çok ümitleniyorum. Yetenekli gençlerimizin bilimsel, kültürel eğitimlerini alarak Bursaspor’a yakışan yıldızlar olmasını temenni ediyorum" dedi.

Davetleri için teşekkür eden Ali Ay, kendisine hediye edilen Bursaspor-Arabayatağı Spor atkısını aldıktan sonra Arabayatağı Spor Kulübü’ne imzalı Batalla forması hediye etti.

"Kendir Yaylası Bursaspor’a katkı sağlayacak"

Başkan Ali Ay, Arabayatağı Mahallesi’nden sonra Mayıs 16 Grubu ile bir araya geldi. Bu görüşmenin kendisi ve yeni yönetimi için öneminden bahseden Ali Ay, "Mayıs 16 Grubu gönüllülük esaslı Bursaspor’a projeler kazandırmak için çalışan bir oluşum. Bursaspor’un kurtuluşu için öncelikle projelere ihtiyacımız var. Bu noktada seçim manifestolarımızdan biri olan daha kucaklayıcı bir yönetim ile Bursaspor’un menfaati için çalışan herkese, her oluşuma ulaşmaya çalışacağız. Bunun için bazı arkadaşlarımızı bizzat görevlendirerek yeni birimler oluşturacağız. Katkı sağlayabilecek projeleri hayata geçireceğiz. Yeni yönetimimiz Bursaspor’da projelerin önemini bilen bu yönde çalışmaları olan her biri işinde uzman, genç ve dinamik bir ekip. Mesela Kendir Yaylası Bursaspor’a katkı sağlayacak. Maliyeti yüksek olan yurt dışı kamplarında maddi gider yerine buraya kampa gelecek yerli ve yabancı takımlardan kalıcı gelir getirecek olan bir projemiz. Bu projemizin detaylı sunumunu da kongrede gerçekleştireceğim” ifadelerini kullandı.