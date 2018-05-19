Ali Ay: "Bizim için artık sistem hocadan daha önemli"

Bursaspor Başkanı Ali Ay, Karacabey Bursasporlu Taraftarlar Derneği’nin düzenlediği iftarda yeşil-beyazlı taraftarla bir araya geldi.

"Bir çok talihsizlik yaşadık"

İftarın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Ali Ay, görev aldıkları süre içerisinde bir çok talihsizlik yaşadıklarını belirterek, “İki buçuk sene içerisinde çok şeyler oldu, acısıyla tatlısıyla 2 sezon geçirdik. Çok daha iyi yerlerde olmayı hepimiz istiyorduk en çok ben istiyordum, nasip olmadı. Bursaspor zirveye oynayan bir takım olmalı. Futbol artık bir endüstri oldu. Bunun için öncelikle maddiyata ihtiyacımız var. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Çok güzel projelerimiz var. Mudanya yolunda satılan arazi, Dereçavuş ve Ata Bulvarı’ndaki projemizde yakında gelir getirecek. Bu projeler gerçekleştiği ve şehir olarak birlik olunduğu zaman Bursaspor’umuzu ait olduğu yerlere getireceğiz” dedi.

"Le Guen’i iyi olsun diye getirdik ikinci devre tökezledik"

Futbol kulübü ile fabrika işletmenin çok farklı oluğunu vurgulayan Ali Ay, öz eleştiride de bulunarak, “İki kere ikinin dört etmediği tek camia futbol camiası. İyi olsun diye yaptığınız hamleler sizin elinizde olmayan sebeplerden bazen fayda sağlayamıyor. Mesela Le Guen’i getirdik, dünya markası Avrupa’nın en kaliteli hocalarından bir tanesi, ilk devre 25 puan aldık ama ikinci devre maalesef tökezledik. Fakat biz bu tökezlemenin sebeplerini yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla tespit ettik. Bundan sonra bu tarz hatalar yapılmayacağının garantisini veriyoruz” ifadelerini kullandı.

Yaklaşan kongreyi de değerlendiren Ay, şunları söyledi:

"Kongrede 4 bin 400 üyenin oy kullanma hakkının bulunduğunu belirterek, “Herkes kongreye katılım sağlamalı. Güzel bir kongre gerçekleşsin, güzel bir seçim havası oluşsun. Ben ve ekibim hepinizin oylarına talibiz. İki sezon önce devraldığımız bayrağı çok daha iyi yerlere taşıyacağımıza söz veriyoruz.”

"Kulübü profesyoneller yönetecek"

Seçildikleri takdirde gelecek dönemde kulüp yönetiminde profesyonelliğin öne çıkacağını dile getiren Ali Ay: “Bundan sonra mali tablodan futbola kadar her şeyi profesyoneller yönetecek, bunun içinde belli başlı kararlar aldık. Scout ekibi ve sportif direktörlük için görüştüğümüz ve anlaştığımız isimler var. Bunun yanı sıra kulübün mali fotoğrafını çekecek ve bizlere yol haritası çıkaracak İstanbul merkezli bir kurumla görüşmeler yaptık. Tüm bu konularla ilgili gerekli açıklamaları da birkaç gün içerisinde yapacağız” diyerek konu ile ilgili ipuçlarını verdi.

"Kur oyunu yapıyorlar"

Kulübün borcunun uzun ve kısa vadede 452 milyon TL’ye yakın olduğunu belirten Başkan Ali Ay, “Biz geldiğimizde kulübün borcu 100 milyon Euro’ydu. Biz bunu 85 milyon Euro’ya indirdik, stat isim hakkını da sattığımızda bu borç söz verdiğimiz gibi yarıya inecek” dedi. Camiada oluşturulmak istenen algılara dikkat çeken Ay, “Bazı arkadaşlar gelir olarak 20 milyon Euro bütçe yaptınız diyor, giderleri ise Türk Lirası olarak söylüyor. Bu anlam kargaşasının ortadan kalkması için İstanbul takımlarının yaptığı gibi gider ve gelirleri döviz bazında sizlerle paylaşacağız” diye konuştu.

"Gönlüm yerli hocadan yana"

Karacabey’deki iftarın ardından Ali Ay ve beraberindeki yöneticiler Görkem Akbaş, Ebubekir Keskin, Erkan Aydemir, Osman Dinsever, Enver Kumova, Onur Özselek, Ömer Faruk Şahin, Hayrettin Gülgüler ve Mustafa Ermiş soluğu Gülbahçe’de aldılar. Burada taraftarın sorularını cevaplayan Ali Ay alt yapıya verdikleri önemin artarak devam edeceğini söyledi. Taraftarların teknik direktör adayı ile ilgili sordukları sorulara ise, “Bizim için hocadan daha önemli olan şey sistem, artık sistemi olan bir takım olmalıyız” dedi ve gönlünün yerli hocadan yana olduğunu belirtti.