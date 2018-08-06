Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay, İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde Uludağ OSB ile yapılan işbirliği toplantısında transfer gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. MKE Ankaragücü ile oynanan hazırlık maçında ortaya konan oyunun kimseyi tatmin etmediğini belirten Ali Ay, "Biz de yanlış yapmak istemiyoruz. Bütçemiz belli fakat artık istenilen oyuncuları bütçeye bakmaksızın almamız gerekiyor. Bu akşam toplantıyı yapacağız ve en geç çarşamba günü 3 oyuncuyu getireceğiz" dedi.

Adı Bursaspor ile anılan Samuel Eto’o’ya ilişkin sorulan soruyu yanıtlayan Başkan Ay, “Eto’o ile alakalı çıkan haberler kesinlikle asılsız. Menajerlerin yaptığı bir oyun ve kaldı ki 2 milyon Euro’yu bu futbolcuya vermem" diye yanıtladı.