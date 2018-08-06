Diğer
Kategoriler
06 Ağustos 2018 15:22

Ali Ay: "En geç çarşamba gününe kadar 3 oyuncuyu getireceğiz"

Bursaspor Başkanı Ali Ay, en geç çarşamba gününe kadar 3 oyuncuyu kadrolarına katacaklarını söyledi.

Ali Ay:

06 Ağustos 2018 15:22


Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay, İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde Uludağ OSB ile yapılan işbirliği toplantısında transfer gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. MKE Ankaragücü ile oynanan hazırlık maçında ortaya konan oyunun kimseyi tatmin etmediğini belirten Ali Ay, "Biz de yanlış yapmak istemiyoruz. Bütçemiz belli fakat artık istenilen oyuncuları bütçeye bakmaksızın almamız gerekiyor. Bu akşam toplantıyı yapacağız ve en geç çarşamba günü 3 oyuncuyu getireceğiz" dedi.


Adı Bursaspor ile anılan Samuel Eto’o’ya ilişkin sorulan soruyu yanıtlayan Başkan Ay, “Eto’o ile alakalı çıkan haberler kesinlikle asılsız. Menajerlerin yaptığı bir oyun ve kaldı ki 2 milyon Euro’yu bu futbolcuya vermem" diye yanıtladı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
31
°
C
Çok Bulutlu
  • Salı
    Çok Bulutlu
    31°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç