Ali Ay: “Erick Cabaco ve Titi ile görüşüyoruz”

Yeşil-beyazlı kulübün başkanı Ali Ay, bir restaurantta düzenlenen kahvaltılı basın toplantısında medya mensupları ile bir araya geldi. Transfer görüşmelerine ilişkin konuşan Başkan Ali Ay, “Biliyorsunuz dünya markası bir hoca ile anlaştık. Hocamıza güveniyoruz. 36 futbolcumuz ile bugün topbaşı yapacaklar. Milli olan oyuncularımız bir hafta 10 günlük tatil yapacaklar. Serdar Kurtuluş’un sakatlığı var. 27-28 oyuncu bugün toplanıyor. Transferle ilgili şubat ayından beri izlediğimiz oyuncular var. Onlardan bir tanesiyle çok az detaylar kaldı. Arjantinli oyuncunun ismini Çarşamba günü açıklayacağım. Karşı tarafın başkanının bizden ricası var. Titi ile görüşmeler devam ediyor. Ben bitti demeden bu işler bitmiyor. Önemli olan iki tarafın da imzaları atması. Onlarla konuşuldu, az detaylar kaldı. Uruguaylı bir stoper ile anlaşmak üzereyiz. Çok az detaylar kaldı. İsmi Erick Cabaco. Uruguay’ın Nacional de Football takımının oyuncusu. Geçen sene Fransa Nancy’de kiralık oynadı. 1995 doğumlu. Anlaşmamız ilk sene kiralık, bir sene sonra satın alma opsiyonlu. 4 tane futbolcuyla bitirdik gibi bir şey. Arjantin’den gelecek oyuncu 8 numara ve 10 numara pozisyonunda oynuyor. Titi sol stoper. Diğer oyuncu sağ stoper. Barış’ın yanına bir tane daha sağ bek bakıyoruz. 6 numara da alacağız. Hocamızın iki oyuncu tavsiyesi var. Belki bir tane oyuncuyu kampa kadar bırakabiliriz. İnşallah gelecek sene güzel neticelerle ayrılırız, sezonu iyi bitiririz. Allah bir daha geçen seneyi bize göstermez. Çok hatalar oldu. herkesin ders çıkarması lazım. Futbolda almak da satmak da çok zor. Elimizde gençlerle beraber çok oyuncu olacak. belki bir kısmını Ankaragücü ile bir kısmını İnegölspor’a verebiliriz. 10 gün içerisinde her şey netleşecek” dedi.

"Gitmek isteyen oyuncular var"

Oyuncularınıza ciddi bir teklif var mı? sorusuna ise, "Gitmek isteyen oyuncu var tabi ama Türkiye’de o kadar güzel paralar veriliyor ki dışarıda bu paralar verilmiyor. Oyuncularımıza teklifler de var” dedi.

"Kombine fiyatları 50’şer lira düşürmeyi planlıyoruz"

Kombine bilet fiyatlarına ilişkin de konuşan Başkan Ay, “Tribün liderleri ile görüştük. Fiyatları biraz daha ucuzlatalım diyorlar. Tribünlerin dolması lazım. Bizim tribününün itici güç olduğunu biliyoruz. Ben de onlara söz verdim. Fiyatları 50’şer lira düşürüp, o şekilde hafta başında açıklayacağız. Geçen sezonki Trabzonspor maçı şerdi hayra dönüştü. O maç birliktelik sağlandı. 20 bin tanesini BTSO ve valimiz kanalıyla OSB’lere dağıtacağız. Ben bu sene 30-35 bin kombine satılmasını istiyorum” diye konuştu.

"Yıldıray Baştürk ile görüştük"

Yıldıray Baştürk ile sportif direktörlük konusunda görüştüklerini belirten Başkan Ay, “Yıldıray Baştürk bize, ‘Siz zaten transferleri bitirmişsiniz, hocayı bitirmişsiniz, benim bir şeyim kalmadı burada’ dedi. Sportif direktörlük şart ama dürüstünü bulmak gerekiyor. Bu işler dolambaçlı işler. Bursa’dan bir tanesini yapmaya çalışıyoruz." şeklinde konuştu.