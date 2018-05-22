Ali Ay: "Yerli ağırlıklı kadro kuracağız"

Bursaspor’da yaklaşan genel kurul öncesinde mevcut başkan Ali Ay, Bursa’nın en eski ve işlek çarşıları arasında yer alan Kapalı Çarşı, Uzun Çarşı, Okçular Çarşısı ve Cumhuriyet Caddesi esnaflarıyla bir araya geldi. Ziyaretlerde öncelikle helallik isteyen Ay, "Son iki sezondur takımın mali ve sportif açıdan düzlüğe çıkması için yoğun bir mesai harcıyoruz. Bu ziyaretleri daha önceden yapmamız ve sizlerin değerli görüşlerini dinlememiz gerekiyordu. Yaşanan bu gecikme için hepinizden helallik istiyorum. Gelecek dönemde göreve devam etmemiz halinde kuracağımız ekiple yeşil-beyaz renklere gönül veren herkesle zamanında iletişime geçeceğimizin sözünü veriyorum" dedi.

"Hayal satmayacağız"

‘Daha yerli bir Bursaspor’ maddesini ekip arkadaşlarıyla birlikte benimseyeceklerini belirten Başkan Ali Ay, "Son iki sezondur ligin ikinci devrelerinde yaşanan performans düşüklüğünün takımdaki aidiyet duygusunun eksikliğinden kaynaklandığını tespit ettik. Gelecek sezonda yerli ağırlıklı bir kadro kurmayı, başlarına da yerli bir hoca ve profesyonel getirmeyi planlıyoruz. Bu doğrultuda gerekli çalışmaları yaptık. Anlaştığımız isimleri çok yakında sizinle paylaşacağız. Hayal satmayı değil gerçek başarıyı yakalayacak sistemi getirmeyi hedefliyoruz. Sizlerden de bu konuda bizlere güvenmenizi, destek vermenizi bekliyoruz" dedi.

"Kongreden sonra düğmeye basacağız"

Ziyaretler sonrası Cumhuriyet Caddesi Sanayici ve İşadamları Derneği (CUMSİAD) ve Bursasporlu Taraftarlar Derneği’nin düzenlediği iftarda söz alan Bursasporlu Taraftarlar Derneği Başkanı Mehmet Çakman, "Ali Ay ve ekibini gerçek bir sanayici, gerçek bir esnaf olarak görüyorum. İki dönemdir aksi giden düzen sebebiyle zor günler geçiren Bursaspor’u terk etmeyi hiç düşünmeden tıpkı bir işletme sorununu çözmek adına gerekirse müdürün, personelin değiştirilmesi gerektiği gibi ekibinde değişiklikler yaparak tekrar aday olma cesaretini göstermesinden dolayı tebrik ediyor, canı gönülden destekliyorum" dedi.

Bunun üzerine destekleri için Çakman’a teşekkür eden Ali Ay, "Yeni dönemde daha profesyonel, daha bilimsel, daha verimli, daha kucaklayıcı bir Bursaspor göreceksiniz. Bu yolda şimdiden anlaştığımız isimler var, inşallah kongreden sonra da düğmeye basacak ve zaman kaybetmeden harekete geçeceğiz" diye konuştu.

Pastayla karşılandı

İftar sonrası ziyaretlerini sürdüren Ali Ay ve yönetim kurulu üyelerinin bir sonraki adresi Bursasporlu Profesyonel Futbolcular Dayanışma Derneği oldu. Burada pasta ile karşılanan Ali Ay, futbol okulu olarak da faaliyet gösteren dernekte altyapının önemine değinerek, “Bizim için altyapı olmazsa olmaz. Bu dönem birçok gencimize profesyonel imzayı attırdık. Altyapıdaki gençlerimizin eğitimine daha çok önem vereceğiz, yeteneklerini geliştirmek kadar eğitimlerini de geliştirmek için çaba sarf edeceğiz. Hep beraber Bursaspor için çalışacağız” dedi.