Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Hacı Hüseyin Ç, ve Ali Y. ile Ali B. katıldı.

Duruşmada, eski Bursa Jandarma Alay Komutanı albay Akkuş ile eski rütbeli askerler Yılmaz Gündüz, Hakan Kutkan, Ali Çiğci, Kemal Şendur, Ertuğrul Yüksel, Murat Yıldırım, Ayhan Şen, Erkan Demirtemel, Mustafa Ekici, İbrahim Çetin ve Duran Demir ile Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlantı kuruldu. Tutuksuz sanık Bilal D. ise duruşmaya katılmadı.

Talep ve beyanları dinlenen sanıklar haklarındaki suçlamaları kabul etmedi, tahliye ve beraatlarını istedi.

Savunmasını yapan tutuksuz sanık Ali B. sanıkların iki yüzlü davrandıklarını öne sürerek, "Bu duruşmada yargılanan sanıkların hepsi hiçbir şeyden haberleri yokmuş gibi davranıyor. Halbuki Yurdakul Akkuş darbe girişiminden önce bu duruşmada yargılanan sanıkların hepsiyle saatlerce toplantılar yapar ve özel olarak görüşürdü." diye konuştu.

Osmangazi İlçe Jandarma Komutanlığı’na doğru giderken olayların aslını öğrendiklerini söyleyen Ali B. şunları kaydetti:

"Kemal Paşa, bize ’Osmangazi’de polislere elinizden geldiği kadar yardımcı olun, bu darbeyi kimler destekliyor bir gözetleyin’ diye emir verdi. Osmangazi İlçe Jandarma Komutanlığı’na vardığımızda polisler henüz gelmemişti. Komutanlığın etrafında olması gerektiğinden çok daha fazla silahlı ve teçhizatlı uzman erbaşın mevzilendiğini gördük. Şu an burada yargılanan sanıklar ’Ali Yüzbaşı ve Şevket Yüzbaşı bize neden bilgi vermedi?’ diye soruyorlar. Hiçbirinin burada olması tesadüf değil çünkü bu adamlar normal zamanlarda da Yurdakul Akkuş ile sık sık görüşen ve toplantılar yapan adamlardı. ’Bizi oraya Ali Yüzbaşı gönderdi’ diyorlar, madem ben gönderdim neden geldiğiniz zaman benim yanıma değil de Yurdakul Akkuş’un yanına gittiniz. Onlara emri ben vermedim herkesin her şeyden haberi vardı ve ona göre davrandılar."

İddia makamı, geçen duruşmadaki mütalaasını yineleyerek, tutuklu sanıklar Akkuş ile eski rütbeli askerler Yılmaz Gündüz, Hakan Kutkan, Ali Çiğci, Kemal Şendur, Ertuğrul Yüksel, Murat Yıldırım, Ayhan Şen, Erkan Demirtemel, Mustafa Ekici ve İbrahim Çetin ile Duran Demir’in sübuta eren "Cebir ve şiddet kullanarak anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış hapisle cezalandırılmalarını, sanıklara isnat edilen diğer suçların ise talep olunan cezanın maiyeti dolayısıyla hükme bağlanmamasını istedi.

Mahkeme heyeti ise kısa bir aranın ardından sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, sanıklardan Erkan Demirtemel’in mal varlığı üzerindeki tedbirlerin kaldırılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.