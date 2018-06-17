Alinur Aktaş’tan hastalara bayram ziyareti

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Gökhan Yıldız ile birlikte Çekirge Devlet Hastanesi’ni ziyaret etti. Başhekim Operatör Doktor Engin Paralı ve diğer idarecilerle birlikte tedavi odalarını gezen Başkan Alinur Aktaş, hastalara acil şifalar diledi. Hasta yakınlarıyla da sohbet ederek dertlerini dinleyen Başkan Aktaş, çalışan personel de dahil bayramlaştığı kişilere çiçek takdim etti.

"Bursa, sağlık alanında ciddi mesafeler alacaktır"

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, gece gündüz demeden hastalara şifa dağıtan sağlık personellerini bu bayramda unutmadıklarını söyledi. Hastanede yatanlara acil şifalar ve görevli personele işlerinde kolaylıklar dileyen Başkan Aktaş, "Devletimizin gücü burada ziyadesiyle hissediliyor. 2019 yılında Bursa Şehir Hastanesi’nin yürürlüğe girmesiyle birlikte sağlık alanında standartlarımız çok daha yükselecektir. Bursa sağlık alanında ciddi mesafeler alacaktır. Tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum. Herkesin Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyorum. Hastalara bu bayram gününde bile şifa dağıtan görevli tüm arkadaşlara minnettarım" dedi.