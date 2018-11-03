Alışveriş merkezinin otoparkında tarihi eser kitap bulundu

Bursa'da bir alışveriş merkezi otoparkında tarihi eser niteliğinde kitap ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri “tarihi eser” niteliğinde bir kitabın bir alışveriş merkezi otoparkında satılacağı bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Olay yerine intikal eden ekipler, bir araç içerisinde tarihi eser olduğu değerlendirilen kitaba el koyarak araç içerisinde bulunan 3 şahısı gözaltına aldı.