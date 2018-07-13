Alkışlarla cezaevine gönderdiler

Yaklaşık 300 kişilik bir grup toplanarak cinayet zanlısının ailesi ile bir araya geldi.

Olay, Bursa’nın Merkez Osmangazi ilçesi Alemdar Mahallesi’nde meydana geldi. Polis ekipleri geçtiğimiz gün bir otomobilde başından ve karnından vurulmuş halde Mehmet K. isimli şahsı buldu. Olayın ardından inceleme başlatan ekipler Y.P. isimli şahsın M.K.’yi engelli kardeşine tecavüz ettiğini öne sürerek öldürdüğünü belirledi. Ardından gözaltına alınan Y.P. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Cezaevine alkışlarla gönderdiler

Katil zanlısını cezaevine götüren polis ekipleri adliye çıkışında bir grup vatandaşın alkışladığını görünce şaşkına döndü. Adliye içerisindeki polisler de alkış seslerini duyunca protesto gösterisi olduğunu zannedip dışarıya çıktı. Ama ilginç durum tüm görevlileri şaşırttı.

Zanlı Y.P. alkışlar eşliğinde cezaevine gönderildi. Bir gün sonra Y.P.’nin oturduğu mahallede yaklaşık 300 kişilik grup toplanarak zanlının evine kadar yürüdü. Zanlının ailesiyle görüşen grup Y.P.’nin annesini de teselli etmeye çalıştı.

Y.P.’nin annesi, "Oğlum cinayet işlemedi, namusunu temizledi. Benim işitme engelli kızım var. O adam benim kızımı kandırdı ve 3 yıl boyunca şantaj yoluyla benim kızımdan para aldı. Oğlum bunu duyunca dayanamadı namusunu temizledi. Cinayet işlemedi ben oğlumu istiyorum. Adalet yerini bulsun oğlum benim elim ayağım kolum her şeyim. Babası hasta benim diğer 4 çocuğum da engelli, oğlum geri gelsin" diye konuştu. Ailesi ve arkadaşları da açıklamalarda bulunduktan sonra taciz ve tecavüz olaylarına karşı idam getirilmesini istedi.