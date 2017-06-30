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30 Haziran 2017 19:00

Alkollü kafadarlar ortalığı bir birine kattı

Bursa’nın İznik ilçesinde, sahilde alkol alan iki kafadar, daha sonra serinlemek için göle girdi.

Alkollü kafadarlar ortalığı bir birine kattı

30 Haziran 2017 19:00

Gençlerin ikisi de aynı anda sudan çıktı. Fakat alkolün etkisiyle bir birlerini fark etmeyen gençler polisi ve jandarmayı ayağa kaldırdı.


Akşam saatlerinde göl sahilinde alkol alan A.E. ve Z.D. adlı iki arkadaş, sıcaktan bunalıp serinlemek için Kayıkhane kesisleri mevkiinden İznik gölüne girdi. Bir süre sonra A.E. kıyıya çıktı. Ancak arkadaşını göremedi. Telaşe kapılan AE., 155’yi arayarak, arkadaşının sudan çıkmadığını ve hayatından endişe ettiğini söyledi. Olay yerine gelen polis, kayıp Z.D’yi araştırırken, Jandarma Bot Komutanlığına da haber verildi. Karadan ve gölden arama çalışması yürütmek için hazırlanan yetkililer, daha sonra bir sürpriz ile karşılaştı. A.E’nin, "İki saat oldu gölden çıkmadı hala" dediği arkadaşı Z.D’nin az ileride sahil kenarında dinlendiği ortaya çıktı. Yüzdükten sonra alkolün etkisiyle bir birlerinden habersiz kıyıya çıkan arkadaşların karşılaşmaları polisi ve civardaki vatandaşları hem sevindirdi, hem de güldürdü. A.E, arkadaşını, "Yüzüp çıkıyorsun da niye haber vermiyorsun" diye fırçaladı.




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