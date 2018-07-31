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31 Temmuz 2018 14:38

Alkollü şahıs, kendisini içeri almayan lokantacıyı bıçakladı

Bursa’da lokantaya alınmayan alkollü şahıs, mekân sahibini bıçakladı.

Alkollü şahıs, kendisini içeri almayan lokantacıyı bıçakladı

31 Temmuz 2018 14:38


Olay Çarşamba Mahallesi Darmstad Caddesi’nde bulunan bir lokantada meydana geldi. İddiaya göre, 60 yaşındaki Hulusi Baskın, lokantasına gelen şüpheli Z.R.’yi (45) alkollü olduğu ve ayakta duramadığı gerekçesiyle içeri almadı. Bunun üzerine öfkelenen Z.R. cebinden çıkarttığı bıçakla lokanta sahibi Hulusi Baskın’ı karnından bıçaklayıp kaçmaya başladı. O esnada görev yapan güven timleri şüpheliyi yakalayarak göz altına aldı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.


Çevredeki vatandaşlar dağıtılırken, sağlık ekipleri yaralı lokantacıyı ambulansa bindirdiği esnada eşi geldi. Kanlar içerisinde ambulansta yatan kocasına gören kadın sinir krizi geçirdi. Yaralı Hulusi Baskın’ın Muradiye Devlet Hastanesi’ndeki tedavisi devam ediyor. Zanlı Z.R.’nin ise emniyetteki sorgusu sürüyor.




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