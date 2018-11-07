Alkollü sürücü bariyere ok gibi saplandı

Bursa'nın Orhangazi ilçesi Yalova-Bursa karayolu Karsak boğazı otoban girişinde meydana gelen trafik kazasında sürücüsünün 185 promül alkollü olduğu belirlenen bir otomobil kontrolden çıkarak kavşaktaki bariyere çarptı. Bariyerin parçalanıp ok gibi otomobile saplandığı kazada sürücü şans eseri hafif yaralı olarak kurtuldu.

Kaza sabah 07:00 sıralarında Orhangazi-Bursa karayolu, Karsak boğazı Gebze Orhangazi İzmir Otoyolu kavşağı girişinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre A.Ö.(44) idaresindeki 16 GF 124 plakalı otomobil Orhangazi istikametinden Bursa istikametine doğru seyir halindeyken, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu kavşağında kontrolden çıktı. Bariyerin parçalanıp ok gibi otomobile saplandığı kazada sürücü şans eseri hafif yaralandı. 185 promil alkollü olduğu tespit edilen otomobil sürücüsü A.Ö.'ye ilk müdahale çevreden yetişen diğer sürücüler tarafından yapıldı. Hurdaya dönen otomobilden çıkarılan sürücü A.Ö. olay yerine çağrılan ambulansla Gemlik Devlet Hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alındı. Bariyerlere giren otomobil çekici yardımı ile bulunduğu yerden kaldırılırken, jandarma ve polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.