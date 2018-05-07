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07 Mayıs 2018 14:11

Alkollü sürücü iş yerine girdi

Bursa’nın İznik ilçesinde, alkol alarak direksiyon başına geçen stajyer sürücü, az daha faciaya sebep oluyordu.

Alkollü sürücü iş yerine girdi

07 Mayıs 2018 14:11

Otomobilin iş yerine çarpma ânı güvenlik kamerasına yansıdı.


Kaza sabahın erken saatlerinde meydana geldi. Orhangazi istikametinden gelen 80 KG 982 plakalı otomobilin sürücüsü A.Ö, Atatürk Caddesi’nden Kılıçaslan Caddesi’ne döndüğü sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Aşırı hızla girdiği caddede savrulan sürücü, bir iş yerine çarparak durabildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün hemen önünde meydana gelen kazaya polisler ânında müdahale etti.


Stajyer sürücü olduğu öğrenilen A.Ö’nün yapılan kontrolünde 2.60 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kazada sürücü A.Ö. yaralanmazken, araçta ve iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.




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