Yaralı sürücünün hayati tehlikesi devam ediyor.

Olay, merkez Osmangazi İlçesi İstanbul Caddesi yakın çevre yolu girişinde meydana geldi. İddiaya göre gece saatlerinde İstanbul’dan Bursa’ya yük getiren H.Y. (39) isimli alkollü sürücü, trafikte tehlikeli araç kullanınca polis ekiplerinin uyarısı üzerine aracını kenara çekti. Polis ekiplerinin yanına geldiğini gören sürücü H.Y. TIR’da bulunan tabancasıyla başına sıkarak canına kıymak istedi.

Silah sesini duyan polis ekipleri aracın içerisine girdiklerinde kanlar içerisinde yatan H.Y.’yi gördü. 112 sağlık ekiplerini arayan polis ilk müdahaleyi yaptıktan sonra H.Y. ambulansla Bursa Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Burada ameliyata alınan H.Y. isimli şahsın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.