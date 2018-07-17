Diğer
Kategoriler
17 Temmuz 2018 10:23

Alkollü sürücü yakalanacağını anlayınca, polislerin yanında kafasına sıktı

Bursa’da alkollü TIR sürücüsü trafikte ceza almamak için kafasına sıktı.

Alkollü sürücü yakalanacağını anlayınca, polislerin yanında kafasına sıktı

17 Temmuz 2018 10:23

Yaralı sürücünün hayati tehlikesi devam ediyor.


Olay, merkez Osmangazi İlçesi İstanbul Caddesi yakın çevre yolu girişinde meydana geldi. İddiaya göre gece saatlerinde İstanbul’dan Bursa’ya yük getiren H.Y. (39) isimli alkollü sürücü, trafikte tehlikeli araç kullanınca polis ekiplerinin uyarısı üzerine aracını kenara çekti. Polis ekiplerinin yanına geldiğini gören sürücü H.Y. TIR’da bulunan tabancasıyla başına sıkarak canına kıymak istedi.


Silah sesini duyan polis ekipleri aracın içerisine girdiklerinde kanlar içerisinde yatan H.Y.’yi gördü. 112 sağlık ekiplerini arayan polis ilk müdahaleyi yaptıktan sonra H.Y. ambulansla Bursa Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Burada ameliyata alınan H.Y. isimli şahsın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
35
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    35°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç