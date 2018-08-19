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19 Ağustos 2018 08:26

Alkollü sürücü zincirleme kazaya yol açtı: 3 yaralı

Alkollü olduğu iddia edilen sürücünün neden olduğu, 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.

Alkollü sürücü zincirleme kazaya yol açtı: 3 yaralı

19 Ağustos 2018 08:26


Kaza, İzmir yolu, Kültürpark alt geçidi, Mudanya istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, alkollü olduğu tespit edilen Adem U. kontrolündeki 26 DV 322 plakalı otomobil, aynı istikamette hareket eden Aslıhan Çelik kontrolündeki 61 VD 688 plakalı otomobile, ardından Akın Uzun kontrolündeki 16 NKS 40 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ile direksiyon hakimiyetini kaybeden Aslıhan Çelik kontrolündeki otomobil, bariyerlere çarparak durabildi. Kazanın etkisi ile 61 VD 688 plakalı otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri durumu ağır olmayan yaralılara olay yerinde müdahale ederken, polis ekipleri kazanın gerçekleştiği yolda güvenlik önlemi alarak, kontrollü bir şekilde otoyolu ulaşıma açtı.


Olayla ilgili tahkikat sürüyor.




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