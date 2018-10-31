Allah yazan balı Erdoğan'na hediye etti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, üzerinde Allah lafzı yazılı petek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye edildi.

İnegöl ilçesinde 20 yıldır arıcılıkla uğraşan Şemsettin Kahyaoğlu, sağım yapmak için kovanı açtığında karşılaştığı manzarayla hayretler içerisinde kaldı. Kahyaoğlu, açtığı petekte arılar tarafından Allah lafzının yazıldığını gördü. Üzerinde Allahü tealanın isminin yazdığını görenler peteğin resmini çekmek için bir biriyle yarıştı. Üzerinde Allah yazılı petek dükkana alışveriş yapmak için gelen müşterilerin büyük ilgisini çekti. Bazı müşteriler peteği satın almak isterken, bazıları ise peteğin bol bol resmini çekti.

Şemsettin Kahyaoğlu, peteği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'na hediye etti. AK Parti'nin grup toplantısına giden Kahyaoğlu, Erdoğan'la görüşme imkanı buldu. Balı kendisine veren Kahyaoğlu, "30 Ekim tarihinde milletvekilimiz Vildan hanım cumhurbaşkanımızdan randevu talep etti. Cumhurbaşkanımız sağolsun bizleri kırmadı. Dün grup toplantısı çıkışında meclis hasbahçesinde kendisine balımızı hediye ettik. Baktı, çokta hoşuna gitti. Biz de mutlu olduk. Daha önce kendisi böyle bir bal görmemiş" dedi.