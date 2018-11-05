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Allano Lima golle tanıştı

Bursaspor’un Brezilyalı futbolcusu Allano Lima, Trabzonspor maçında fileleri havalandırarak, bu sezon golle tanıştı.

Bursaspor'un Brezilyalı futbolcusu Allano Lima, Trabzonspor maçında fileleri havalandırarak, bu sezon golle tanıştı.


Yeşil-beyazlı takımın Brezilyalı futbolcusu Allano Lima, Trabzonspor maçında alınan 1 puanın kilit oyuncularından biri oldu. Teknik Direktör Samet Aybaba'nın ilk 7 haftada 11'de başlattığı, ardından son 4 maçta sonradan oyuna aldığı Lima, Trabzonspor maçında golle tanıştı. Oyuna girdikten sonra hücum hattına zenginlik katan yetenekli futbolcu, 87. dakikada takımın beraberlik golünü attı. Ayrıca Lima, sonradan oyuna girdiği son 4 maçta etkili performans ortaya koydu.

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