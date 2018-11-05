Allano Lima golle tanıştı

Bursaspor'un Brezilyalı futbolcusu Allano Lima, Trabzonspor maçında fileleri havalandırarak, bu sezon golle tanıştı.

Yeşil-beyazlı takımın Brezilyalı futbolcusu Allano Lima, Trabzonspor maçında alınan 1 puanın kilit oyuncularından biri oldu. Teknik Direktör Samet Aybaba'nın ilk 7 haftada 11'de başlattığı, ardından son 4 maçta sonradan oyuna aldığı Lima, Trabzonspor maçında golle tanıştı. Oyuna girdikten sonra hücum hattına zenginlik katan yetenekli futbolcu, 87. dakikada takımın beraberlik golünü attı. Ayrıca Lima, sonradan oyuna girdiği son 4 maçta etkili performans ortaya koydu.