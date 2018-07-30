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30 Temmuz 2018 15:39

Allano Lima imzayı attı

Bursaspor’un 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı Allano Lima, "1 senelik bir anlaşma ama burada kalmak için elimden geleni yapacağım" dedi.

Allano Lima imzayı attı

30 Temmuz 2018 15:39


Transfer çalışmalarını sürdüren yeşil-beyazlı kulüp, Portekiz’in Estoril takımından Allano Lima’yı 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı. Satın alma opsiyonu ile kiralanan 23 yaşındaki Brezilyalı kanat oyuncusu için Özlüce Tesisleri’nde imza töreni düzenlendi.



Serbest kalma maddesi 8 milyon Euro


İmza töreninde konuşan Bursaspor Başkanı Ali Ay, "Lima 4. transferimiz oldu. 3 tane daha transfer düşünüyoruz. Aceleci davranmıyoruz. Ligler başlıyor ama sokağa atacak paramız yok. Kiralama bedeli olarak 350 bin Euro kulübüne veriyoruz. Satın alma opsiyonu 2 milyon 500 bin Euro. Oyuncu 300 bin Euro alacak. Oyuncunun bonservisini almazsak ve başka bir Türk kulübüne giderse yüzde 20’si Bursaspor’a ait olacak. Oyuncuyu satın alırsak ilk yıl 480 bin Euro, ikinci yıl 540 bin Euro, üçüncü yıl 600 bin Euro alacak. Serbest kalma maddesini de 8 milyon Euro olarak koyduk. İnşallah bu değerlere ulaşır. Allah utandırmasın. Kendisine güveniyoruz. İnşallah bundan sonra da güzel şeyler olacak. İnşallah başarılı bir sezon geçirir ve bizim futbolcumuz olur” dedi.



“Burada kalmak için elimden geleni yapacağım”


Törende konuşan Lima ise, “Buraya gelmek büyük bir mutluluk. Sosyal medyadan bana ulaşan taraftarlara teşekkür etmek istiyorum. 1 senelik bir anlaşma ama burada kalmak için elimden geleni yapacağım. Bütün takım arkadaşlarımla buluşacağım bugün. Elimden gelenin en iyisini yapacağım ve Bursaspor için en iyi şekilde çalışacağım” dedi.


Açıklamaların ardından Lima, kendisini 1 yıllığına yeşil-beyazlı renklere bağlayan resmi sözleşmeye imza atarak basın mensuplarına poz verdi.




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