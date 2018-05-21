Allerjik rinit yaşam kalitenizi düşürmesin

Dr. Fikret Kasapoğlu, yaşam kalitesini de olumsuz etkilediğini söyledi.

Allerjik rinit, ortamda bulunan allerjenin nefes alma esnasında burun iç yüzeyine yapışması sonucu duyarlılığı olan kişilerde hapşırma, burun akıntısı, burun ve genizde kaşıntı, burun tıkanıklığı ve damakta kaşıntıya neden olan bir hastalıktır. Bununla birlikte baş ve yüz ağrısı, kulak ağrısı, boğaz ve damak kaşıntısı, sık boğaz temizleme ihtiyacı ve uyku bozuklukları da görülebilmektedir. Alerjik rinit, bazen önemsiz bir hastalık gibi algılanabilse de, yaygın morbiditeye sebep olması, medikal tedavi masraflarını artırması, iş gücü ve veriminde azalmaya neden olması gibi birçok sebepten dolayı göz ardı edilmemesi gereken ciddi bir hastalıktır. Çalışmalarda yetişkinlerdeki belirgin işgücü kaybı çocuklarda da okul başarısındaki azalma gösterilmektedir. Yetişkinlerde ve çocuklarda, sinüzit, otit, astım gibi önemli komorbid hastalıklarla da karşımıza çıkabilmektedir. Alerjik rinitler, hem yaşam kalitesini bozması hem de komorbid durumları alevlendirmesi nedeniyle direk ve indirek maliyeti yüksek bir hastalık grubudur.

Her hastaya detaylı fizik ve endoskopik muayene yapılmasının önemli olduğunu ifade eden Medicana Bursa Hastanesi Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Fikret Kasapoğlu, "Alerjik rinitte nazal mukoza genellikle soluk, ödemli ve şişkin görünümdedir. Alerjik rinitte bunun yanında gözler altında koyu renkte alanlar gözlenir (allergic shiners) Bunun yanında alerjik rinitli hastalarda konjonktivitin daha çok eşlik ettiği ve bu hastalarda astım ve atopik dermatit gibi diğer alerjik durumların da eşlik edebileceği akılda tutulmalıdır. Alerjeni saptamada ciltten yapılan ve kandan yapılan alerji testleri yapılabilmekte, kişinin korunması gerektiği etken ya da etkenler saptanabilmektedir. Eşlik eden yandaş problemlerde varsa bunların endoskopik muayenelerle saptanarak tedavi edilmesi, alerji tedavisininde daha etkin olarak uygulanabilmesine yardımcı olmaktadır’’ dedi.

Tedavide ilk önceliğin alerjenlerden korunma olduğunu belirten Fikret Kasapoğlu’’ Mevsimsel ya da yıl boyu olması özelliklerine göre hastalara önerilerde bulunulmakta ve uygun medikal tedaviler düzenlenmektedir. Medikal tedaviler yanında cerrahi olarak burun etlerinin radyofrekans yöntemleriyle küçültülmesi ve gerekli durumda eşlik eden anatomik deformitelerin düzeltilmesi alerjik rinit tedavisinin başarısını artırmaktadır. Alerjik rinit, göz ardı edilmesi durumunda astım gibi daha ciddi alt solunum yolu problemleri gelişebileceği unutulmamalıdır’’ diye konuştu.