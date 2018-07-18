Alman Başkonsolos Birgelen’den BTSO’ya veda ziyareti

Georg Birgelen, Bursa’ya görevi boyunca 3 kez geldiğini belirterek, “Her geldiğimde ayrı bir hayranlık duyduğum Bursa’nın sahip olduğu üretim tecrübesi dünyada birçok ülkede yok” dedi.

Görev yeri değişen Georg Birgelen, BTSO’ya veda ziyareti gerçekleştirdi. Almanya’nın Beyrut Büyükelçiliği’ne atanan Başkonsolos Birgelen’i BTSO Yönetim Kurulu Üyeleri Muhsin Koçaslan, Alparslan Şenocak ve Haşim Kılıç ağırladı. Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan, Türkiye’nin en büyük ticaret ortaklarından birisinin Almanya olduğunu söyledi. Bursa’nın Almanya’ya 2 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdiğini dile getiren Koçaslan, “Bursa, İstanbul’dan sonra Almanya’ya en fazla ihracat yapan şehir konumundadır. Bir üretim şehri olan Bursa’mız Almanya ile her zaman ekonomik işbirliğini güçlü tutmuştur" diye konuştu.

"Bursa’da 141 tane Alman firma var"

BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Alparslan Şenocak, Bursa’da Almanya sermayeli 141 firmanın faaliyette olduğunu vurguladı. Bursa’dan Almanya’ya ihracat yapan firmaların sayısının bin 104 olduğunu kaydeden Şenocak, “Bursa’mız gerek iç piyasada gerekse dış ticarette dinamik bir yapıya sahip. Başta otomotiv, tekstil, makine ve kimya sektörlerinde aktif rol üstlenen kentimizin en büyük ticari partneri Almanya’dır. Bu işbirliği büyüyerek devam edecek” açıklamasını yaptı.

Başkonsolos Dr. Georg Birgelen, Türkiye ve Almanya arasındaki her alanda süren ilişkilerin daha güçlü bir boyutta devam etmesini arzuladıklarını söyledi. Başkonsolosluk olarak özellikle iki ülke arasında yeni ticari köprülerin oluşması için çalıştıklarını kaydeden Birgelen, “Bursa’nın Almanya ile olan ticaret potansiyelinin farkındayız. Bu noktada bu ilişkilerin karşılıklı olarak sürdürme gayreti içindeyiz. İş dünyamıza yardımcı olmak ve engelleri kaldırmak önceliklerimizden birisidir” dedi.

"Bursa’ya hayranım"

Dr. Georg Birgelen, Türkiye’nin ikinci büyük ihracatçı kenti olan Bursa’da övgüyle bahsetti. Bursa’nın sanayi ve ticaret alanında önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirten Birgelen, “Bursa’nın üretim ve sanayi tecrübesi dünyadaki birçok ülkede yok. Şimdiye kadar Bursa’ya 3 kez geldim. Her geldiğimde tarihi ve kültürel zenginliklere sahip olan kentinize hayran kaldım" şeklinde konuştu.