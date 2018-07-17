Alman başkonsolos Büyükşehir’de

Georg Birgelen’i ağırladı.

Dr. Georg Birgelen, Beyrut’a gitmeden evvel son ziyaretini Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a yaptı. Almanya ve Türkiye arasında eskiye dayanan ilişkilerin olduğunu söyleyen Başkan Alinur Aktaş, Türkiye’de birçok insanın Almanya ile irtibatı bulunduğunu ifade etti. Bursa’nın sanayi ve ihracat şehri olmasının yanı sıra turizm ve tarım şehri kimliğinin de bulunduğunu vurgulayan Başkan Aktaş, “Çok yönlü hususiyetlerimiz var. Bunların çoğunu doğru şekilde kullanamıyoruz. Bütün çalışmalarımız ve hamlelerimiz, bütün kurumlarla bunların daha doğru şekilde kullanılması adına. Her ne kadar ara ara geriliyor gibi olsak da Almanya bizim kadim dostumuzdur ve Almanya-Türkiye ilişkileri çok önemlidir. Türkiye’de olup, Almanya ile bağlantısı bulunmayan yoktur sanıyorum. Akrabası, komşusu oralarda çalışmıştır. Oralarla bağı vardır” dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, konuşmasında, Bursa’nın ilk ‘kardeş şehrinin Almanya’nın Hessen eyaletinde bulunan Darmstadt şehri olduğunu da hatırlattı.

Türkiye’deki son ziyaretini Büyükşehir Belediyesi’ne yaptığını ifade eden Alman Başkonsolos Dr. Georg Birgelen ise “Burada kültürel ilişkiler kurmuş olmaktan dolayı mutluyum. Sıkıntılı dönemlerde yaşanan olumsuzluklara rağmen Türkiye ve Almanya arasında büyük bir bağ var” diye konuştu.

Kabulün ardından Başkan Alinur Aktaş, Başkonsolos Dr. Georg Birgelen’e ‘BUSMEK kursiyerlerince dokunan ve Bursa’nın değerlerini içeren’ ipek tablo ve eşine de çiniden el yapımı Yeşil Türbe maketi hediye etti. Dr. Birgelen de Başkan Aktaş’a Türkiye-Almanya arasındaki dostluğu temsil eden çanta takdim etti.