Alman çoban köpekleri yarıştı

Nilüfer Belediyesi, Alman Çoban Köpeği Irk ve Spor Derneği'nin desteğiyle Wusv Türkiye ve Açık Ortadoğu Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı. Türkiye ve yurt dışından 130 Alman çoban köpeğinin mücadele ettiği yarışmada elde edilen gelir sokak hayvanları için kullanılacak.

Nilüfer Belediyesi'nin, Alman Çoban Köpekleri Irk ve Spor Derneği iş birliğiyle tertiplediği Wusv Türkiye ve Açık Ortadoğu Şampiyonası, Türkiye'nin yanı sıra 5 ülkeden Alman çoban köpeklerini Nilüfer'de buluşturdu. Nilüfer Belediyesi Üçevler Spor Tesisleri'nde düzenlenen şampiyona iki gün sürdü. Yarışmaya Türkiye'nin yanı sıra, Mısır, Makedonya, Almanya, Yunanistan ile Bulgaristan'dan toplam 130 köpek katıldı. Yarışmayı izleyenler arasında Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de vardı. Şampiyonanın çok büyük anlam içerdiğini ifade eden Mustafa Bozbey, “Her yıl olduğu gibi bu yıl da elde edilecek gelir sokak hayvanlarının ihtiyaçları için kullanacak. Bu şampiyona için yurt dışından ve yurt içinden gelen bütün katılımcılara teşekkür ediyorum” dedi.

Bozbey, “Artan dünya nüfusuyla birlikte hayvan nesli giderek yok oluyor. 2050 yılında dünyamızı 10 milyar insanın paylaşacağı tahmin ediliyor. Ama ne yazık ki hayvan dostlarımız; hızla artan nüfus, yapılaşma, doğal alanların tahribatı gibi sebeplerle giderek yok oluyor. Yani biz çoğalıyoruz, onların nesli tükeniyor” diyerek önemli bir meseleye dikkat çekti.

Alman Çoban Köpeği Irk ve Spor Derneği Başkanı Ahmet Karataş da Nilüfer Belediyesi'ne yarışmaya olan katkıları ve sokak hayvanları için anlamlı çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

İki gün süren yarışların sonunda Wusv Türkiye ve Açık Ortadoğu Şampiyonası'nda Kral kategorisinde erkeklerde Baron Vom Team Furstenbrunn, dişilerde de Wosah vom Nurburgring adlı köpekler birinci oldu.

Çeşitli kategorilerde dereceye girenlere ödülleri törenle verildi. Törende ayrıca şampiyonanın gerçekleşmesinde katkıda bulunanlara da plaket verilerek teşekkür edildi.