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05 Aralık 2017 10:54

Alman dili öğrencileri Innsbruck Üniversitesi’nde

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı öğrencileri, uzun süredir başarılı bir şekilde yürütülen Secondos değişim programı çerçevesinde Avusturya Innsbruck Üniversitesi’ni ziyaret etti.

Alman dili öğrencileri Innsbruck Üniversitesi’nde

05 Aralık 2017 10:54


Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Secondos Kurum Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Hikmet Uysal’ın da eşlik ettiği ziyarette 15 öğrenci yer aldı. Innsbruck Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi’nde karşılanan Uludağ Üniversitesi öğrencilerine bilgi verildi. UÜ öğrencileri ise Germanistik Bölümünde değişim programlarıyla gelmeyi düşünen Avusturyalı öğrencilere Uludağ Üniversitesi’ni tanıtan sunum yaptı. Öğrenciler ayrıca derslere katılıp, Innsbruck Üniversitesi ve Avusturya eğitim sistemi konusunda bilgi edindi.




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