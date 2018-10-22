Alman öğrenciler Burs'da

Kardeş okul programı çerçevesinde Bursa'ya gelen Alman öğrenciler Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti.

Ulubatlı Hasan Anadolu Lisesi ile kardeş okul programı kapsamında Bursa'yı ziyarete gelen Almanya'nın Ravensburg şehri Albert Einstein Lisesi öğrencileri, proje sorumluları Reinhard Koch, Pamela Feil ve bir grup öğrenci, Ulubatlı Hasan Anadolu Lisesi Okul Müdürü Orhan Şahin ile birlikte Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ahmet Yıldız'ı ziyaret etti. Bursa'nın tarihî turistik ve kültürel yerlerini gezen öğrenciler Bursa'ya hayran kaldıklarını belirtti. Ziyarette konuşan Başkanvekili Yıldız, Bursa'nın farklı kültürleri içinde barındırdığını söyledi. Bursa'nın, tarihi, kültürel mirasının yanı sıra sanayi ve tarım şehri olduğuna dikkat çeken Ahmet Yıldız, “Türkiye, genç nüfusa sahip bir ülke. Ülkeler gelecekte daha refah yaşamak istiyorsa gençlerine sahip çıkmalı. Biz Türkiye olarak gençlerimiz için yatırımlar yapıyoruz. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak gençlerimizi kazanmak ve onları doğru şekilde yönlendirmek adına yatırımlar yapıyoruz. Onlara vizyon katmak istiyoruz. Gençlerimizin farklı kültürleri tanımaları için bu tür projelere ihtiyaçları var. Eminim bu etkinlikler hem sizin için hem de bizim gençlerimiz için katma değer sağlayacaktır” diye konuştu.

Proje sorumlusu Reinhard Koch ve Pamela Feil ise, Bursa'da olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirirken, Bursa'nın tarihi ve turizm açısından güzel bir şehir olduğunu belirtti.

Alman öğrencilerle bir süre sohbet eden ve tecrübelerini paylaşan Başkanvekili Ahmet Yıldız, Ravensburg Albert Einstein Lisesi okulu adına proje sorumlusu Reinhard Koch'a Çini Yeşil Türbe maketi hediye ederken, öğrencilere de çeşitli hediyeler verdi. Reinhard Koch da Yıldız'a Almanya çikolatalarından oluşan bir paket takdim etti.