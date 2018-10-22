Almanlar Osmangazi'nin projelerine hayran kaldı

Osmangazi Belediyesi'nin kardeş belediyelerinden olan Almanya'nın Lahn Dill Kreis ilçesinden gelen heyet, vizyon projelere hayran kaldı.

Lahn-Dill Kreis Kaymakamı Wolfgang Schuster ve beraberindeki heyet, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ı ziyaret etti. Başkan Dündar, makamında ağırladığı Alman misafirlerine, belediye hizmetleri ve hayata geçirdikleri projeler hakkında bilgi verdi. Osmangazi'nin 850 bini aşan nüfusuyla Türkiye'nin en büyük ilçelerinden biri olduğuna dikkat çeken Dündar, “Hizmetlerimizi 136 mahallemizin en uç noktasına adilâne şekilde götürmeye çalışıyoruz. Hizmetler konusunda önce bir belediyeyiz. Hayata geçirdiğimiz projeler, sadece Osmangazi'ye değil Bursa'ya değer katıyor” dedi.

Osmangazi Belediyesi olarak 26 kardeş belediyeleri olduğunu ifade eden Dündar, “Dünyanın farklı bölgelerindeki kardeş belediyelerimiz arasında yaptığımız ziyaretler ile karşılıklı ilişkileri güçlendirdiğimize inanıyorum. Üreten şehirler olarak hem Bursa, hem de Lahn Dill'i omuzlayarak, Alman ve Türk dostluğunu pekiştirmeye devam edeceğiz” dedi.

Ziyarette Başkan Dündar ve Wolfgang Schuster, birbirlerine hediye takdiminde bulundu. Ziyaretin ardından Başkan Dündar, yabancı konuklarına belediye binasında sergilenen Kaliteli Yaşam Merkezi, Atletizm Salonu ve diğer projelerin maketlerini gezdirerek bilgiler verdi. Daha sonra Osmangazi Belediyesi tarafından Bursa'ya kazandırılan Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ni gezen Alman heyet, dev binanın ihtişamı karşısında şaşkınlık yaşadı. Bursa'nın fethinin tasvir edildiği panoramik resmi gördüklerinde büyüklendiklerini belirten Lahn Dill Kreis Kaymakamı Wolfgang Schuster, “Bu mükemmel müzenin Bursa'yı en güzel şekilde temsil ettiğini düşünüyorum. Bilhassa devasa kubbe insanı büyülüyor. Bu güzel eseri herkesin görmesini tavsiye ediyor, yapımında emeği geçen herkesi tebrik ediyorum” diye konuştu.

Alman misafirler, Osmangazi Belediyesi'nin çevre kirliliğini önlemek ve geri dönüşümü mümkün atıkları ekonomiye kazandırmak adına hayata geçirdiği Katı Atık Toplama Merkezi ve kentsel dönüşüme ışık tutan Soğanlı Kentsel Dönüşüm Projesi'ni de inceleme fırsatı buldu. Osmangazi Belediyesi'nin projelerinin bütün belediyelere örnek olabileceğini ifade eden Alman heyet, kendilerini Bursa'da en güzel şekilde ağırladığı için Başkan Dündar'a teşekkür etti.