Her yıl Hessen eyaletinin farklı şehirlerinde düzenlenen Hessentag Festivali, bu yıl 25 Mayıs-3 Haziran tarihlerinde Korbach’ta gerçekleştirildi. Bursa’nın 2010 yılından beri kardeş şehir olduğu Hessen’deki festivalin kortejinde Almanya dışından katılan tek yabancı grup Osmangazi Belediyesi oldu. Osmangazi Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, festival kapsamında 2 ayrı programda gösterilerini sundu. Özellikle Almanya’da yaşayan Türkler, Osmangazi heyetine sevgi gösterisinde bulundu. Resmi program dışında Hessen’deki Türk derneklerinin programlarında da gösteri yapan Osmangazi Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, izleyenlerin büyük beğenisini kazandı.

58. Hessentag Festivali’ne katılan Bursa Valiliği ve Osmangazi Belediyesi heyetini kabul eden Hessen Eyaleti Başbakanı Volker Bouffier, Almanya’nın en ilgi çekici festivaline Bursa’nın ayrı bir renk kattığını söyledi. Özellikle Osmangazi Belediyesi Halk Dansları Topluluğu’nun gösterilerini büyük bir keyifle izlediklerini belirten Bouffier, “Bursa ile ilişkilerimiz her zaman çok iyi durumda. Bizler her yıl Osmangazi Belediyesi’nin Fetih Şenlikleri’ne davetli olarak katılıyoruz. Osmangazi Belediyesi’ni Hessentag Festivali’nde görmekten büyük mutluluk duyduk. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a selamlarımı gönderiyorum” dedi.