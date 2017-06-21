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21 Haziran 2017 12:24

Almanya’da uçurumdan düşerek can veren Melek, Bursa’da toprağa verildi

Almanya’da yaşayan Bursalı ailenin 17 yaşındaki kızları, uçurumdan düşerek hayatını kaybetti.

Almanya’da uçurumdan düşerek can veren Melek, Bursa’da toprağa verildi

21 Haziran 2017 12:24

Melek Öztürk, Orhangazi ilçesinde toprağa verilirken gözyaşları sel oldu.


Olay geçtiğimiz günlerde Almanya’nın Berchtesgaden kenti yakınlarındaki dağlık bir alanda meydana geldi. Alınan bilgilere göre yıllar önce Almanya’ya yerleşen Recep Öztürk’ün 17 yaşındaki kızı Melek Öztürk arkadaşları ile yaşadıkları bölgenin dağlık arazisinde arkadaşları ile gezmeye çıktı. Yaklaşık 100 metreden uçuruma düşen Öztürk, olay yerinde hayatını kaybetti.


Aslen Orhangazili olan Recep Öztürk’ün henüz 17 yaşında hayatını kaybeden kızı Melek Öztürk Orhangazi’ye bağlı Hamzalı Mahallesi’nde son yolculuğuna uğurlandı. Melek Öztürk’ün cenaze töreninde yakınları ve ailesi güçlükle ayakta durabildi.




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