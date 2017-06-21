Almanya’da uçurumdan düşerek can veren Melek, Bursa’da toprağa verildi

Melek Öztürk, Orhangazi ilçesinde toprağa verilirken gözyaşları sel oldu.

Olay geçtiğimiz günlerde Almanya’nın Berchtesgaden kenti yakınlarındaki dağlık bir alanda meydana geldi. Alınan bilgilere göre yıllar önce Almanya’ya yerleşen Recep Öztürk’ün 17 yaşındaki kızı Melek Öztürk arkadaşları ile yaşadıkları bölgenin dağlık arazisinde arkadaşları ile gezmeye çıktı. Yaklaşık 100 metreden uçuruma düşen Öztürk, olay yerinde hayatını kaybetti.

Aslen Orhangazili olan Recep Öztürk’ün henüz 17 yaşında hayatını kaybeden kızı Melek Öztürk Orhangazi’ye bağlı Hamzalı Mahallesi’nde son yolculuğuna uğurlandı. Melek Öztürk’ün cenaze töreninde yakınları ve ailesi güçlükle ayakta durabildi.