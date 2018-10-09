Almanya'dan geldi, şifa buldu

Almanya'da uzun yıllardır tip 2 diyabet ve obezite rahatsızlığı ile mücadele eden İsmail Taşçıoğlu, Bursa'da sağlığına kavuştu.

Tip 2 Diyabet ve Obezite hastalığından kurtulmak için Özel Bursa Hayat Hastanesi'ne gelen İsmail Taşçıoğlu, Obezite & Metabolik Cerrahi Merkez Direktörü Doç. Dr. Evren Dilektaşlı tarafından gerçekleştirilen başarılı cerrahi operasyon sonrasında sıkıntılarından kurtuldu.

Hastalık hakkında bilgilendirmelerde bulunan Dr. Dilektaşlı, “Obezite ve Diyabet çağımızın en yaygın rahatsızlıkları arasında ve dünyada en sık ölüm nedenleri arasında ilk sıralarda yer almakta. Eskiden diyabet rahatsızlıkların cerrahi tedavisi mümkün değilken, şu anda gerçekleştirdiğimiz operasyonlarla yüzde 90'a yakın başarı sağlıyoruz. Kapalı yöntemle gerçekleştirdiğimiz bu ameliyattan sonra, hastanın insülin dahil tüm ilaçlarını kesip, normal şeker seviyeleri ile taburcu olmalarını sağlıyoruz” dedi.

15 günde 15 kilo verdi

Dr. Dilektaşlı, İsmail Taşçıoğlunun 10'nun üzerinde aylık şeker ölçümü ve 350'nin üzerinde şeker değerleriyle yattığını belirterek, “Hastamız ameliyatın ardından 15 günde yaklaşık 15 kilo verdi ve kan şeker değerleri hiç ilaç kullanmadan 120'lere kadar geriledi. İlerleyen zamanda dengelerin daha da oturacağını ve ilaç tedavisi olmadan 80 ila 110 arasında kalacağını düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

“Yurtiçi ve yurtdışından birçok hasta başvuruyor”

Başarılı operasyondan sonra İsmail Taşçıoğlu'nu ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini ileten Özel Bursa Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Ahmet Özkul ise, “Başarılı cerrahi operasyonlar gerçekleştirerek hastalarımızı sağlığına kavuşturan değerli doktorumuz Evren Dilektaşlı'yı tebrik ediyorum. Hastanemize ve değerli doktorumuza yurtiçi ve yurtdışından bu rahatsızlığı yaşayan birçok hasta ulaşıyor. Onları sağlıklı bir şekilde evlerine göndermek bizleri mutlu ediyor” diye konuştu.

Hastalığın tedavisini uzun süredir araştırdığını ifade eden İsmail Taşçıoğlu da, “Diyabetin cerrahi tedavisi Almanya'da yapılmıyor, obezite operasyonları için ise en az bir yıl beklemek gerekiyor. Araştırdığımda Türkiye'de Doç. Dr. Evren Dilektaşlı'nın bu ameliyatı başarılı bir şekilde gerçekleştirdiğini gördüm ve Özel Bursa Hayat Hastanesi'yle iletişime geçtim. Beni buraya davet edip, bu ameliyatı olmama vesile olan başta Özel Bursa Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Ahmet Özkul'a, sağlığıma kavuşmamı sağlayan Doç Dr. Evren Dilektaşlı'ya ve beni güler yüzle ağırlayan, tüm ihtiyaçlarımla ilgilenen hastane çalışanlarına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.