Alt yapı kışa hazırlanıyor

Büyükşehir Belediyesi, Bursa'nın alt yapısını kışa hazır hale getiriyor.

BUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan kış öncesi muhtemel sel baskınlarına karşı gerekli tedbirleri alıyor. Kent merkezindeki yağmur suyu ızgaralarında meydana gelebilecek tıkanıklıklara karşı temizlik yapılırken, Çekirge Caddesi'ndeki yağmursuyu ızgaralarının temizliği tamamlandı. Ekipler Nilüfer İlçesine bağlı Özlüce, Odunluk, Üçevler, Yüzüncüyıl, Beşevler, Altınşehir ve Fethiye mahallelerinde de kanal açma çalışması başlattı.

İklim değişikliklerine bağlı olarak yaşanan şiddetli yağışların sadece Türkiye'de değil, dünyanın gelişmiş birçok ülkesinde zaman zaman hayatı felç ettiğini hatırlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, alt yapının sorunsuz çalışması gerektiğini kaydetti. Bursa'nın her köşesine sağlıklı içme suyu ulaştırma, kanalizasyon ve yağmur suyu hatları oluşturma çalışmalarının aralıksız sürdüğünü ifade eden Başkan Aktaş, “Bunun yanında var olan sistemin de düzenli olarak çalışması gerekiyor. Yağmur suyu kanallarındaki en ufak bir tıkanıklık bile sel baskınına yol açıp, hayatı olumsuz etkileyebilir. Bunun için BUSKİ ekipleri, kış bastırmadan gerekli temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor” dedi.